Formazioni Portogallo Repubblica Ceca/ Quote, chi con Ronaldo davanti? (Europei 2024, 18 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: ECCO LE SCELTE!

Appuntamento interessante quello con le probabili formazioni di Portogallo Repubblica Ceca, partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 18 giugno: siamo alla Red Bull Arena di Lipsia e con questo match si conclude la prima giornata dei gironi agli Europei 2024. Nel gruppo F il Portogallo è la grande favorita per il primo posto: una nazionale che ha già vinto questa competizione e che si è presentata in Germania con la ferma intenzione di sovvertire la delusione Mondiale e riaprire un nuovo corso, che di fatto rappresenta anche l’ultima apparizione (forse) per Cristiano Ronaldo.

La Repubblica Ceca va onorata, perché nell’ultima edizione degli Europei partiva con poco credito ma aveva raggiunto incredibilmente i quarti; è una nazionale che in questa manifestazione c’è sempre stata e ha le carte in regola per giocarsi certamente la seconda posizione, poi dipenderà anche da quale sarà l’eventuale accoppiamento agli ottavi. Intanto noi dobbiamo fare una rapida carrellata delle scelte che i Commissari Tecnici potrebbero prendere tra poche ore alla Red Bull Arena, dunque lanciamoci nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Portogallo Repubblica Ceca.

PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: PRONOSTICO E QUOTE

È la nazionale lusitana ad essere favorita, come possiamo leggere nelle quote dell’agenzia Snai che proponiamo a margine delle probabili formazioni di Portogallo Repubblica Ceca. Il segno 1 che identifica la vittoria portoghese vale 1,50 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo un valore pari a 6,25 volte la posta in palio per il segno 2 che regola il successo della Repubblica Ceca. Il pareggio, eventualità per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 4,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: LE PROBABILI FORMAZIONI

GLI 11 DI MARTINEZ

Tre anni fa Roberto Martinez era agli Europei con il Belgio, ora affronta Portogallo Repubblica Ceca: il modulo della nazionale lusitana dovrebbe essere il 3-5-2 e come detto si riparte da Cristiano Ronaldo, che in attacco avrà una maglia da titolare e dovrebbe essere affiancato da Joao Felix. L’avanzamento del giovane del Barcellona permetterà al CT del Portogallo di schierare Bernardo Silva nella posizione di mezzala; sull’altro versante del campo agirà Bruno Fernandes, poi qualche punto di domanda sul regista perché Vitinha sarebbe il favorito (per la stagione brillante con il Psg) ma Palhinha ha avuto ultimamente questo ruolo in nazionale e Joao Neves non parte battuto. Dubbi anche sugli esterni: Joao Cancelo ci sarà, giocherebbe a sinistra con Dalot dall’altra parte altrimenti cambierebbe corsia con l’inserimento di Nuno Mendes. Per quanto riguarda la difesa, a protezione di Diogo Costa avremo Ruben Dias con Antonio Silva, la terza maglia sarà di uno tra il veterano Pepe, agli Europei 2024 a 41 anni, e Gonçalo Inacio.

LE MOSSE DI HASEK

Ivan Hasek gioca Portogallo Repubblica Ceca con il 3-1-4-2 e tanti nodi da sciogliere. In difesa dovrebbe essere tutto deciso: Stanek sarà il portiere, davanti a lui la linea formata da Ladislav Krejci, Holes e Hranec. Davanti a questo reparto si dovrebbe staccare il jolly Soucek, che volendo può fare anche l’esterno in posizione più avanzata ma qui ricopre la mattonella di perno di riferimento per tutta la sua nazionale. Davanti a lui si aprono i ballottaggi: per la fascia destra per esempio Coufal è favorito ma Cerny e Matej Jurasek non sono da sottovalutare, in mezzo Barak dovrebbe tornare titolare prendendo il posto di Provod e piazzandosi al fianco di Hlozek, il giovane del Bayer Leverkusen che può anche fare qualche passo avanti. Doudera sempbra essere in vantaggio sulla corsia sinistra, a formare il tandem d’attacco invece dovrebbero essere Schick, che nella Repubblica Ceca non conosce rivali, e Kuchta che però oltre che con il già citato Hlozek se la vede con Chory e Chytil, due ottime alternative.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Antonio Silva, Ruben Dias, Gonçalo Inacio; Dalot, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Cancelo; Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Roberto Martinez

REPUBBLICA CECA (3-1-4-2): Stanek; L. Krejci, Holes, Hranac; Soucek; Coufal, Barak, Hlozek, Doudera; Schick, Kuchta. Allenatore: Ivan Hasek











