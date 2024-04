Formazioni Roma Bologna/ Quote: Abraham finalmente titolare? (Serie A, oggi 22 aprile 2024)

FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: CHI GIOCA NELL’ATTACCO DEI GIALLOROSSI?

Due squadre in grande fiducia per una stagione che potrebbe regalare soddisfazioni storiche si sfidano stasera allo stadio Olimpico, allora è doveroso scoprire cosa ci dicono le probabili formazioni di Roma Bologna in vista del primo posticipo del lunedì per la 33^ giornata di Serie A. Morale altissimo per gli uomini di Daniele De Rossi, che hanno vinto entrambe le partite contro il Milan per conquistare una meritata semifinale di Europa League e adesso puntano alla qualificazione per la prossima Champions League, da raggiungere per la Roma se possibile tramite campionato, anche se naturalmente un trionfo europeo porterebbe anche lo stesso premio.

Video/ Sampdoria U19 Bologna U19 (1-2) gol e highlights: Byar nel recupero! (Primavera 1, 14 aprile 2024)

Dall’altra parte, ecco un Bologna che culla lo stesso sogno, come non succedeva ormai da decenni nel capoluogo emiliano. Il campionato del Bologna di Thiago Motta è stato eccezionale, la piccola frenata determinata dal pareggio contro il Monza è più che fisiologica e la posizione di classifica è eccezionale, a maggior ragione considerando che basterà pure il quinto posto. Anzi, un colpaccio all’Olimpico, magari approfittando della stanchezza altrui, potrebbe valere un’ipoteca quasi definitiva sul raggiungimento del sogno: non serve aggiungere altro, andiamo a scoprire cosa ci dicono le probabili formazioni di Roma Bologna!

DIRETTA/ Sampdoria Bologna Primavera (risultato finale 1-2): rigore di Byar (14 aprile 2024)

ECCO QUOTE E PRONOSTICO PER ROMA BOLOGNA

Stiamo analizzando le probabili formazioni di Roma Bologna, ma naturalmente può essere interessante dare uno sguardo anche alle quote proposte dall’agenzia Snai per il pronostico sul match. Favoriti i padroni di casa capitolini, il segno 1 è proposto a 2,35 volte la posta in palio; si sale poi a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio ed infine una vittoria esterna del Bologna (segno 2) varrebbe 3,30 sempre nelle quote dell’agenzia Snai.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

DE ROSSI CAMBIA QUALCOSA?

Nelle probabili formazioni di Roma Bologna potrebbe essere inevitabile un turnover almeno parziale da parte di Daniele De Rossi dopo la grande gioia ma l’altrettanto grande fatica di Europa League. Ecco allora ad esempio che come terzino sinistro potrebbe esserci Angelino, favorito su Spinazzola, mentre a destra potrebbe essere confermato Celik che, causa espulsione, ha giocato solo mezz’ora giovedì sera. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Cristante che invece era squalificato in Coppa, toglierà il posto a uno tra Bove e Paredes. Infine, in attacco gli acciacchi di Lukaku aprono le porte a una maglia da titolare per Abraham, che giocherebbe da titolare per la prima volta in questa stagione così sfortunata per l’attaccante inglese.

Diretta/ Bologna Monza (risultato finale 0-0): reti bianche al Dall'Ara (Serie A, 13 aprile 2024)

ECCO GLI UNDICI PER THIAGO MOTTA!

A proposito di giocatori britannici e infortuni, il grande assente dalle probabili formazioni di Roma Bologna sarà lo sfortunato Ferguson, che non potrà aiutare i compagni nella volata-Champions. Thiago Motta almeno recupera Saelemaekers, che era squalificato contro il Monza e dovrebbe giocare insieme a Orsolini, Fabbian e Aebischer alle spalle del centravanti Zirkzee, ipotizzando un Bologna schierato secondo il modulo 4-1-4-1. I dubbi principali tuttavia per i rossoblù sono in difesa, con Kristiansen favorito su Lykogiannis come terzino sinistro e l’ex Calafiori, Beukema e Lucumì che sono in tre per due maglie a disposizione nella coppia centrale davanti al portiere, che sarà l’altro ex di turno Skorupski.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA