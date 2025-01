PROBABILI FORMAZIONI ROMA EINTRACHT: RANIERI VUOLE I PLAYOFF!

Con le probabili formazioni Roma Eintracht ci avviciniamo a una partita decisiva per i giallorossi, quella valida per l’ultima giornata nel girone di Europa League 2024-2025: si gioca alle ore 21:00 di giovedì 30 gennaio, e la Roma deve ancora conquistare la qualificazione ai playoff (con gli ottavi già fuori portata) avendo perso contro l’Az Alkmaar, la situazione di classifica è ancora favorevole ma non riuscire a vincere stasera allo stadio Olimpico potrebbe significare eliminazione già a fine gennaio, uno scenario che Claudio Ranieri vuole evitare a tutti i costi perché la dimensione europea è importante anche in una stagione come questa.

L’Eintracht vive un momento del tutto diverso: ottima corsa in campionato ma soprattutto in Europa League, dove virtualmente potrebbe ancora chiudere al primo posto e ha comunque già blindato gli ottavi, dunque la squadra tedesca si presenta nella nostra capitale con l’intenzione di prendersi un’altra vittoria esterna di rilievo anche se l’urgenza dei tre punti è chiaramente minore. Su questo, e sul passo migliorato ultimamente almeno in casa, può contare Ranieri che deve pensare a come impostare la partita: a tale proposito prendiamoci del tempo per analizzare e leggere insieme le probabili formazioni Roma Eintracht.

QUOTE E PRONOSTICO ROMA EINTRACHT

È la squadra di casa a essere favorita, come leggiamo nelle probabili formazioni Roma Eintracht: buone speranze almeno leggendo le quote dell’agenzia Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria giallorossa ha un valore corrispondente a 1,65 volte quanto messo sul tavolo ed è distante dalla quota da 5,00 volte la giocata che accompagna il segno 2, naturalmente per il successo dell’Eintracht. Ecco poi il pareggio, regolato dal segno X e che con questo bookmaker vi farebbe intascare una cifra che ammonta a 3,55 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EINTRACHT

GLI 11 DI RANIERI

Ranieri ha fatto turnover a Udine, vincendo anche la partita, quindi nelle probabili formazioni Roma Eintracht possiamo parlare di titolari in campo: chiaramente non cambia il portiere che sarà come sempre Svilar, davanti a lui si rivede Gianluca Mancini che completerà una difesa nella quale agiranno come al solito Hummels e Ndicka, per quanto riguarda invece le corsie laterali ci sarà spazio per il rientro di Saelemaekers dal primo minuto e, senza nemmeno il minimo dubbio, sull’altra fascia correrà Angeliño, uno che a prescindere da qualunque situazione e partita gioca sempre e comunque titolare.

A centrocampo poi Ranieri dovrebbe confermare la linea a cinque, con le redini della manovra che saranno in mano a Leandro Paredes; anche in mediana c’è un giocatore insostituibile che è Manu Koné, questo lascia aperto il ballottaggio per la seconda mezzala ma Lorenzo Pellegrini è in vantaggio su Pisilli, anche perché il giovane ha deluso nei 90 minuti che il suo allenatore gli ha concesso ad Alkmaar. Poche sorprese anche nel reparto avanzato, qui anche per mancanza di alternative concrete: El Shaarawy spera in una maglia magari con un cambio di modulo, ma a giocare inizialmente saranno Dybala e Dovbyk.

LA RISPOSTA DI TOPPMÖLLER

Naturalmente l’addio di Marmoush pesa come un macigno per Dino Toppmöller, che nelle probabili formazioni Roma Eintracht punta sul 3-4-2-1: c’è anche l’ex Rasmus Kristensen che giocherà come laterale destro a centrocampo, sull’altro versante avremo Knauff mentre a comporre il terzetto difensivo dovrebbero giocare Theate, Tuta e Koch a protezione del portiere Trapp, veterano di questa squadra, e possiamo anche dire che all’occorrenza l’Eintracht si può disporre con il 4-4-2 allargando la posizione di Theate sulla corsia mancina e portando Kristensen sulla linea dei difensori, a fare il terzino destro.

Cambi possibili a partita in corso, intanto possiamo dire che a centrocampo il tandem che dovrebbe partire titolare è quello formato da Hugo Larsson e Skhiri; davanti, senza Marmoush, il peso dell’attacco è sulle spalle di Ekitilé che già stava facendo benissimo, e la scorsa domenica ha segnato due gol sul campo dell’Hoffenheim. A supportare la prima punta dell’Eintracht dovrebbero essere Uzun e Götze, un signore che undici anni fa ha deciso la finale di un Mondiale ma che poi, come ben sappiamo, non ha del tutto rispettato le premesse che lo vedevano come potenziale fenomeno negli anni a venire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EINTRACHT: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Manu Koné, Paredes, Lo. Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; R. Kristensen, H. Larsson, Skhiri, Knauff; Uzun, Götze; Ekitiké. Allenatore: Dino Toppmöller