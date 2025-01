VIDEO ROMA EINTRACHT, GIALLOROSSI AI PLAYOFF!

Roma Eintracht e il risultato rimane sullo 0-0 nei primi minuti, come era prevedibile sono i tedeschi ad avere il controllo del gioco ma non riescono ancora ad affacciarsi sulla retroguardia romana visto che i giallorossi difendono davvero bene. Quando la squadra di Ranieri può ripartire, si rende pericolosa innanzitutto con Dovbyk, anche se la punta manca di parecchio lo parecchio della porta in questi primi minuti di gioco. Il pressing ospite rimane molto alto e questo non offre molte possibilità alla Roma di fare la partita. Dopotutto ai tedeschi non serve particolarmente vincere questo match e si sta vedendo tranquillamente sul rettangolo verde.

Termina il primo tempo di Roma Eintracht e il risultato cambia e va sullo 1-0, anche se bisogna dire che la Roma è andata vicina alla rete del vantaggio su corner con Mancini che svetta più in alto di tutti. Purtroppo però arriva una smanacciata da parte del portiere che arriva e riesce ad intervenire. Questo però non significa che i tedeschi non siano stati da meno anche se non hanno mai realmente impressionato sotto la porta di Svilar, ed ecco che le occasioni per i giallorossi potrebbero aumentare nella seconda parte di questa sfida.

VIDEO ROMA EINTRACHT, IL SECONDO TEMPO

Nei primi minuti del secondo tempo di Roma Eintracht i giallorossi si rendono più pericolosi e alzano il baricentro, am stranamente non sono gli attaccanti a giovarne, infatti Dovbyk e Dybala si allargano molto per favorire l’ingresso in area sia dei centrocampisti ma sopratutto degli esterni con Angelino che va vicino alla seconda rete ma questa volta manca clamorosamente il bersaglio e finisce per vedere il pallone stamparsi sui cartelloni pubblicitari. Ma una cosa è certa in questi minuti è stata la Roma a far un gioco più propositivo dei tedeschi. Loro infatti sono rimasti stabili nella propria metà campo ma non hanno provato sul serio a fare qualcosa di diverso per questa partita.

La Roma chiude la partita con una vittoria netta per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte, confermando solidità e qualità nel gioco. Dopo il vantaggio iniziale, i giallorossi trovano il raddoppio grazie a Eldor Shomurodov, che al termine di una splendida azione riesce a concretizzare un assist perfetto di Matias Soulé.

