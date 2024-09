PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Andiamo a valutare le probabili formazioni Roma Venezia, che anticipano la partita delle ore 15:00 di domenica 29 settembre per la sesta giornata di Serie A 2024-2025: una gran bella sfida tra due squadre che sono reduci da vittorie dopo un avvio stentato, anche se naturalmente gli obiettivi e le possibilità sono ben diversi. Della Roma abbiamo parlato tanto in questi giorni: prima l’esonero di Daniele De Rossi e poi le dimissioni di Lina Soulokou addirittura messa sotto scorta per le minacce ricevute, Ivan Juric al netto di tutti gli spifferi, verità e mezze verità si è presentato in panchina e ha battuto 3-0 l’Udinese, e ora vuole riportare in alto la sua Roma.

Il Venezia è tornato in Serie A affidandosi all’ex giallorosso Eusebio Di Francesco, è partito male ma si è sbloccato: bella vittoria contro il Genoa e classifica che si è finalmente mossa, certo i lagunari sono ancora in zona retrocessione ma intanto anche psicologicamente possono avere fatto un bel passo avanti. La partita di oggi è estremamente complicati e bisognerà anche essere bravi a non fare drammi in caso di sconfitta, questo lo vedremo ma intanto noi dobbiamo leggere insieme quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori, dunque prendiamoci del tempo per andare ad analizzare le probabili formazioni Roma Venezia.

ROMA VENEZIA: QUOTE E PREVISIONI

Con le probabili formazioni Roma Venezia leggiamo anche le quote che l’agenzia Snai ha previsto per questa partita di Serie A, indicando ovviamente i giallorossi come grande favorita grazie al valore di 1,40 volte la somma investita sul segno 1, per la vittoria casalinga. Per contro il segno 2, che identifica l’eventualità del successo del Venezia, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 7,50 volte la giocata mentre il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che equivale a 4,75 volte quella che sarà stata la puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA

LE SCELTE DI JURIC

Ivan Juric sembra avere idee chiare per quanto riguarda il modulo, le probabili formazioni Roma Venezia ci consegnano ovviamente una difesa a tre con Gianluca Mancini, Ndicka e Angeliño a protezione di Svilar ma poi l’allenatore croato deve decidere se giocare con un centrocampo a cinque oppure togliere un uomo da questa linea per agire con due trequartisti, di fatto il suo marchio di fabbrica nelle precedenti esperienze. Sia come sia, ancora una volta dovrebbe finire in panchina Matias Soulé per la presenza di Dybala, che al suo fianco avrà uno tra Baldanzi e Lorenzo Pellegrini.

Sarà comunque una Roma a trazione offensiva perché a sinistra giocherà El Shaarawy, ci si protegge di più sull’altro versante con la presenza di Celik e naturalmente avremo Dovbyk come centravati. Il ballottaggio nella Roma che affronta il Venezia riguarda il settore nevralgico: Pisilli è la grande sorpresa di questo avvio di stagione, lanciato da De Rossi ma poi confermato anche da Juric nella formazione titolare, tuttavia la crescita di Manu Koné è da tenere in considerazione e sappiamo che Cristante con tutta probabilità sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Nelle probabili formazioni Roma Venezia leggiamo ancora delle indisponibilità di Duncan, Altare e Bjarkason nella rosa lagunare, Di Francesco affronta la partita con un modulo speculare a quello giallorosso e anche qui ci sono almeno due ballottaggi aperti. Il primo in mezzo al campo, dove Andersen appare in vantaggio su Ellertsson; il secondo a sinistra, con Sverko a contendere la maglia ad Haps. Per il resto le scelte sono più fissate, o almeno dovrebbe essere così: Idzes, Svoboda e Candela formano la linea difensiva che gioca davanti al portiere finlandese Joronen.

Zampano occupa la corsia di sinistra mentre a giocare come centrale sarà Nicolussi Caviglia. Interessanti anche le scelte sulla trequarti: Di Francesco ha già dimostrato di voler puntare sul talento di Oristanio e dovrebbe lanciarlo titolare anche nella partita dello stadio Olimpico, al suo fianco ecco Busio del quale si è sempre detto benissimo quando giocava in Serie B e che adesso è chiamato al grande salto al piano di sopra. La prima punta sarà Pohjanpalo: dipendono ancora dai suoi gol i destini del Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovkyb. Allenatore: Ivan Juric

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco