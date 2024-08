PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CITTADELLA: BIG MATCH

Il primo turno di Coppa Italia delle due squadre si apre con un big match e vediamo cosa cucineranno i due tecnici per le probabili formazioni di Sassuolo Cittadella. Da una parte i neroverdi vogliono tornare subito nel massimo campionato italiano dopo la stagione deludente, ma potrebbero continuare a perdere pezzi per strada per via del mercato. Pinamonti infatti è stato accostato alla Juventus nei giorni scorsi che stava cercando un vice Vlahovic avendo Milik in partenza.

Video/ Monza Sassuolo (2-2) gol e highlights: Maric trova il pari definitivo! (Amichevole 3 agosto 2024)

Il Cittadella punta a fare meglio della passata stagione in Serie B, cercando quindi un posticino nei playoff alla fine della stagione regolare. Attenzione che quindi si parla di un possibile Big Match di Serie B già al primo turno della Coppa Italia. Andiamo ora a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Cittadella, provando a ipotizzare quali possano essere le scelte dei due allenatori nella partita di Coppa Italia di oggi.

SASSUOLO, CALENDARIO SERIE B 2024-2025/ Si svelano tutte le giornate dei neroverdi! (oggi 10 luglio)

SASSUOLO CITTADELLA: QUOTE E PRONOSTICI

Cosa dicono invece i bookmakers? Quali sono le quote e i pronostici per esulare un po’ dalle probabili formazioni di Sassuolo Cittadella? Il sito della Sisal mette la vittoria neroverde a 1,67 dando quindi la squadra emiliana come la favorita per la vittoria finale, mentre il pareggio è stato fissato a 3,75. Un risultato inaspettato ma tutto sommato ponderato dunque, mentre la vittoria ospite ha una quota di 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CITTADELLA

LE MOSSE DI GROSSO

Cosa starà passando nella testa di Grosso in vista delle probabili formazioni Sassuolo Cittadella? La squadra è stata costruita per un 4-3-3 e anche il mister vuole proporre questo tipo di calcio come ha già fatto nelle precedenti uscite amichevoli. Turati dovrebbe giocare in porta dal primo minuto, in difesa poi ci saranno Paz e Pieragnolo sulle fasce come terzini.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2024 COMUNI SUPERIORI/ Sanremo, Empoli, Cassino e Gubbio: l'affluenza

Boloca sarà la mezzala incaricata di offendere mentre sulla mediana ci sarà Racic, neo acquisto della scorsa sessione di mercato. Tridente molto pesante in attacco poi con Alvarez e Mulattieri alle spalle della punta Pinamonti, se non dovesse ascoltare le voci della Vecchia Signora

LE SCELTE DI GORINI

Probabilmente Gorini starà studiando un 4-3-1-2 per le probabili formazioni Sassuolo Cittadella, dopotutto è questo il modulo che stava preparando nei precedenti icnotri amichevoli e che ritroveremo stasera. Kastrati dovrebbe essere il portiere della squadra, guiderà i quattro davanti a lui composti da Carlssoni, Angeli e Masciangelo. Un piccolo gruppo che sta formando dopo la rivoluzione dalla difesa a tre.

A centrocampo dovrebbero giocare Pavan davanti alla difesa con Vita e Branca come mezzeali, pronte a entrare in area dopo le triangolazioni nate da Cassano o Amatucci. Questi ultimi due dovrebbero giocare entrambi ma non si capisce chi sulla trequarti e chi da mezza punta, lo scopriremo però tra pochissimo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CITTADELLA: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Paz, Odenthal, Romagna, Pieragnolo; Racic, Boloca, Lipani; Mulattieri, Pinamonti, Alvarez. All. Grosso.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Angeli, Masciangelo, Pavan; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Magrassi, Desogus. All. Gorini.