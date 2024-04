Formazioni Sassuolo Milan/ Quote: tanto turnover per Pioli! (Serie A, oggi 14 aprile 2024)

Contesto molto particolare per le probabili formazioni di Sassuolo Milan, partita della trentaduesima giornata di Serie A che onestamente sembra molto più significativa per i padroni di casa neroverdi. Il campionato del Sassuolo è stato molto più complicato del previsto, adesso c’è da lottare e cercare punti ovunque per raggiungere una salvezza che si è ulteriormente complicata dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Salernitana quindi i neroverdi non possono guardare in faccia nessuno, cercando eventualmente di approfittare di un Milan che potrebbe essere un po’ distratto.

I rossoneri tornano sul luogo dello scudetto di Stefano Pioli, ma adesso sono ad un bivio: la qualificazione per la prossima Champions League è di fatto blindata, però la sconfitta nell’andata dei quarti di Europa League contro la Roma mette il Milan in una situazione delicata. Nello scenario peggiore, potrebbe uscire dalle Coppe e vedere l’Inter festeggiare lo scudetto nel derby in soli quattro giorni, di conseguenza è chiaro come le due partite più “pesanti” per il Diavolo saranno le prossime due. Una variabile molto significativa per la nostra analisi circa le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

QUALI QUOTE E PRONOSTICO PER SASSUOLO MILAN?

Le notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Milan si intrecciano anche alle ipotesi sul pronostico per questa partita. L’agenzia Snai ritiene nettamente favoriti gli ospiti rossoneri, quindi onorando la classifica il seno 2 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a livelli piuttosto simili per gli altri due risultati. Per il Sassuolo il pareggio è dato a 3,85 e la vittoria a 4,25, differenza quindi ridotta tra il segno X e il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

CHI GIOCA PER BALLARDINI?

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan ovviamente pesa tanto per Davide Ballardini l’assenza di Berardi, un vero e proprio macigno sulla strada verso la salvezza, specie pensando a tanti precedenti gloriosi contro i rossoneri. Ecco allora che nel modulo 4-2-3-1 il reparto offensivo dei neroverdi vedrà Defrel, Thorstvedt e Laurienté alle spalle del centravanti Pinamonti, che sentirà aria di derby e proverà a fare un favore alla “sua” Inter. Davanti al portiere Consigli potrebbe essere in bilico Erlic, nel caso è pronto Kumbulla per completare il reparto a quattro con Toljan, Ferrari e Doig; infine, per la coppia in mediana è caldo il ballottaggio tra Boloca e Racic, mentre Matheus Henrique potrebbe essere insidiato da Thorstvedt, in quel caso ci sarebbe spazio sulla trequarti per Bajrami.

IL TURNOVER DI PIOLI

Naturalmente sul fronte rossonero le probabili formazioni di Sassuolo Milan saranno nel segno del turnover, che si annuncia molto corposo. Davanti a Maignan dovrebbero infatti giocare Florenzi, Kjaer e Tomori, nessuno dei quali era stato titolare giovedì sera, infine ci potrebbe essere anche l’ipotesi Terracciano al posto di Hernandez ma staremo a vedere se mister Stefano Pioli si spingerà fino a quel punto con le rotazioni. In mediana i due titolari potrebbero essere Musah e Adli, anche in questo caso sarebbe un cambio totale; infine, rivoluzione anche nel reparto offensivo con Chukwueze esterno destro, Loftus-Cheek oppure Pulisic trequartista (sarebbe l’unico confermato davanti rispetto all’Europa League) e Okafor che agirà a sinistra per completare il terzetto alle spalle del centravanti Jovic.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli.











