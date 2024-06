FORMAZIONI SCOZIA SVIZZERA/ Quote, Billy Gilmour per il salto di qualità (Europei 2024, 19 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SVIZZERA: IL TALENTINO

Nel presentare le probabili formazioni di Scozia Svizzera abbiamo già detto che questa sera potrebbe esserci spazio per Billy Gilmour: giocatore ancora molto giovane, ha compiuto da poco 23 anni ma ha già raccolto 27 presenze con la Scozia. Qualche anno fa era apparso sulla scena nel Chelsea, club in cui ha completato il percorso giovanile dopo gli anni ai Rangers Glasgow, sotto la guida di Frank Lampard che gli aveva dato campo e fiducia; poi l’esonero della leggenda dei Blues e l’avvento di Thomas Tuchel avevano tolto spazio a Gilmour, finito in prestito al Norwich con cui è retrocesso ma trovando buona continuità di rendimento e soprattutto minutaggio.

Nelle ultime due stagioni lo scozzese è stato allenato da Roberto De Zerbi al Brighton, e ha fatto bene soprattutto nel campionato appena concluso; ora si punta sulla maturazione definitiva perché questo ragazzo, che può giocare in mezzo al campo ma anche in posizione più avanzata, ha sicuramente talento ma lo deve dimostrare con la continuità che è propria dei grandi giocatori. Gli Europei 2024 lo hanno visto iniziare in panchina a favore di giocatori più esperti, ma i cinque gol incassati dalla Germania possono far riflettere Steve Clarke e dunque per Gilmour può essere arrivato il momento giusto per emergere e imporsi definitivamente. (agg. di Claudio Franceschini)

SCOZIA SVIZZERA: CAMBIERÀ QUALCOSA?

Le probabili formazioni di Scozia Svizzera ci accompagnano all’interno della partita valida per la seconda giornata nel girone A agli Europei 2024: una sfida già delicatissima per la Scozia che, sconfitta nettamente dalla Germania, non ha più margini di errore e ha bisogno di vincere per tenere vive le sue speranze di qualificazione agli ottavi, anche se la partita inaugurale di venerdì sera ha detto che questa nazionale ha qualche limite di troppo e chiaramente rischia contro una Svizzera che si è mostrata già molto concreta.

La vittoria maturata contro l’Ungheria è stata importante per i rossocrociati, che sono partiti con il piede giusto e adesso possono “gestire” la situazione, ovviamente puntando a un secondo successo per archiviare il passaggio del turno e poi eventualmente provare a fare lo scherzetto alla Germania in chiave primo posto, ma appunto senza quella grande pressione che sarebbe derivata da un esordio negativo. Adeso andiamo a vedere in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco di Colonia, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Scozia Svizzera.

QUOTE E PRONOSTICO SCOZIA SVIZZERA

Per approfondire il tema legato alle probabili formazioni di Scozia Svizzera diamo anche uno sguardo alle quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui il segno 2 per la vittoria dei rossocrociati ha un valore corrispondente a 1,80 volte la posta in palio. Svizzera dunque favorita; il segno 1 per il successo della Scozia vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,50 volte la vostra giocata mentre il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,65 volte l’importo investito sulla partita degli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SVIZZERA

LE MODIFICHE DI CLARKE

Con Porteous espulso venerdì, Steve Clarke mette mano alla sua difesa e dovrebbe far giocare McKenna, favorito su Hanley, in linea con Hendry e Tierney a protezione del portiere Gunn. Ci sarà poi qualche altra modifica, come è abbastanza scontato dopo aver subito cinque gol: Billy Gilmour, ex talentino che ora è chiamato a fare il salto di qualità, può prendersi la maglia da titolare sia in mezzo al campo, sostituendo McGregor e agendo in coppia con McTominay, che verosimilmente sulla trequarti dove invece il CT della Scozia potrebbe puntare su Forrest, che prenderebbe così il posto di Christie. Per il resto potremmo comunque vedere delle conferme, anche se Shankland dà la sensazione di poter far sedere Ché Adams per quanto riguarda il ruolo di centravanti: Ralston e Robertson saranno ancora i due esterni che dovranno agire a tutta fascia, poi non sembra essere in discussione la maglia sulla trequarti per il veterano McGinn.

LE SCELTE DI YAKIN

Alcuni cambi in Scozia Svizzera potrebbe farli anche Murat Yakin: in esame soprattutto difesa e attacco, perché davanti a Sommer scalpita Elvedi che potrebbe avere una maglia scalzando Ricardo Rodriguez, mentre sia Akanji che Schar dovrebbero regolarmente giocare. Invariato anche un centrocampo che funziona alla perfezione, con Granit Xhaka e Freuler che si alternano tra geometrie e interdizione; sulle fasce poi corrono Widmer e Aebischer, qui di fatto non ci sono sostituti di ruolo a meno che uno tra Steffen e Okafor sia messo più arretrato, ma in realtà il giocatore del Milan potrebbe prendere la maglia di Ruben Vargas o Dan Ndoye e agire sulla trequarti. Pronta anche la sostituzione nel ruolo di prima punta: Duah ha fatto bene e ha anche segnato contro l’Ungheria, ma lo stesso ha fatto Embolo partendo dalla panchina e questa volta la staffetta potrebbe funzionare al contrario, senza dimenticarsi della candidatura di Amdouni.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SVIZZERA: IL TABELLINO

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; McKenna, Hendry, Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Forrest; Shankland. Allenatore: Steve Clarke

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Ri. Rodriguez; Widmer, G. Xhaka, Freuler, Aebischer; D. Ndoye, Okafor; Embolo. Allenatore: Murat Yakin











