DIRETTA UNGHERIA SVIZZERA/ Video streaming tv: la storia è lunga più di un secolo (Europei 2024, 15 giugno)

La storia della diretta di Ungheria Svizzera è abbastanza ampia e tocca tutte le epoche: si va infatti dalle amichevoli nei primissimi decenni del XX secolo, con l’Ungheria spesso e volentieri vincente (spicca un 9-0 nell’ottobre 1911) al 2-0 magiaro firmato Gyorgi Sarosi e Gyula Zsengellér nei quarti del Mondiale 1938, prima sfida “ufficiale” tra le due nazionali, ma si arriva anche alle qualificazioni al Mondiale 1982. Le partite tra Ungheria e Svizzera si sono diradate nel terzo millennio: ne contiamo appena tre, una di queste un’amichevole nel febbraio 2002, e sono state tutte vinte dalla nazionale rossocrociata che si è imposta due volte nelle qualificazioni al Mondiale 2018.

In questo caso possiamo notare come i gol totali nelle due partite siano stati ben 12; l’ultima vittoria che l’Ungheria è riuscita a portare a casa contro la Svizzera è invece il 2-0 del novembre 1998 in una partita amichevole, con due gol che erano stati realizzati nei primi sette minuti di gioco. Chiaramente si può parlare di sfida storica qui agli Europei 2024, anche se il contesto è cambiato parecchio soprattutto per la nazionale magiara; vedremo cosa succederà in un incrocio che manca da sette anni, siamo davvero curiosi anche di conoscere il percorso delle due nazionali nella manifestazione. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI UNGHERIA SVIZZERA IN STREAMING VIDEO TV

Le informazioni per la diretta tv di Ungheria Svizzera riguardano la televisione satellitare, che ha acquisito i diritti per trasmettere le partite degli Europei 2024: il match in oggetto sarà garantito su Sky Sport e Sky Sport Calcio, numeri 201 e 202 del decoder, così come su Sky Sport 251 e Sky Sport 4K avendo a disposizione questo servizio; in assenza di un televisore il match potrà essere seguito anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go che è disponibile per tutti gli abbonati.

Al RheinEnergie Stadion di Colonia, alle ore 15:00 di sabato 15 giugno, abbiamo la diretta di Ungheria Svizzera: si apre così il primo giorno con più di una partita agli Europei 2024, questo match fa parte del gruppo A del quale si è giocata ieri sera Germania Scozia. Si tratta di un appuntamento intrigante, tra due outsider che potrebbero stupire: dopo quasi 40 anni di assenza l’Ungheria gioca la terza edizione consecutiva degli Europei e sotto la guida di Marco Rossi è cresciuta esponenzialmente, timbrando già un ottavo di finale e facendo bene soprattutto in Nations League, dove ha colto vittorie anche roboanti contro le big.

La Svizzera invece resta sempre una nazionale che può fare male alle favorite: tre anni fa aveva eliminato la Francia raggiungendo i quarti, poi per i rossocrociati resta sempre il grande problema di fermarsi ad un centesimo dal fare l’euro, ma certamente superare il girone è alla portata e così lo è per la nazionale magiara. Aspettando ora che la diretta di Ungheria Svizzera prenda il via proviamo a capire in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di questa partita al RheinEnergie Stadion di Colonia.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA SVIZZERA

Rossi deve ancora scegliere il 3-4-2-1 ideale per affrontare Ungheria Svizzera: in porta stuzzica il ballottaggio tra Gulacsi e Dibusz, in difesa sono ampiamente favoriti Attila Szalai, Lang e Orban mentre sulle corsie laterali di centrocampo Fiola dovrebbe operare a destra con Kerkez che rimane favorito su Zsolt Nagy a sinistra, in mezzo invece Ada Nagy è quasi certo del posto e con lui ci sarà uno tra Schafer e Styles. In attacco invece i due trequartisti saranno Roland Sallai e Szoboszlai, e qui non dovrebbe esserci discussione; come prima punta, Martin Adam insidia il posto di Varga che però è in vantaggio.

Modulo speculare per Murat Yakin, e anche per lui punti di domanda: Sommer resta favorito su Kobel per la porta ma non più in modo così certo, Ricardo Rodriguez gioca nei tre dietro insieme ad Akanji e Elvedi e a centrocampo naturalmente agisce la grande coppia formata da Freuler e Granit Xhaka, già titolare tre anni fa. Resta Widmer il riferimento a destra con Dan Ndoye a sinistra; sulla trequarti può trovare spazio uno tra Aebischer e Shaqiri, dovendo vincere la concorrenza di Zuber e Fred Vargas. In avanti invece spunta Amdouni, che può essere in vantaggio perché Okafor non è una prima punta di ruolo.

PRONOSTICO E QUOTE UNGHERIA SVIZZERA

Le quote Snai emesse per la diretta di Ungheria Svizzera indicano nei rossocrociati i favoriti per la partita degli Europei 2024: differenza minima perché il segno 2 per la vittoria della Svizzera vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,35 volte la giocata sul segno 1 che regola l’ipotesi del successo dell’Ungheria. Infine abbiamo l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker in questione vi andrebbe a premiare con una cifra che equivale a 3,25 volte l’importo investito sulla partita.











