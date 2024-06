Formazioni Serbia Inghilterra/ Quote: modulo da definire per entrambe (Europei 2024, 16 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA: CHI GIOCA A GELSENKIRCHEN?

Eccoci arrivati a un altro interessante quadro, quello che riguarda le probabili formazioni di Serbia Inghilterra: partita di stanza alla Veltins Arena di Gelsenkirchen alle ore 21:00 di domenica 16 giugno, nel gruppo C degli Europei 2024 fanno finalmente il loro esordio i tre leoni che tre anni fa hanno raggiunto la finale, ancora una volta sono caduti ai rigori (fortunatamente per noi) e ora si presentano alla nuova edizione con lo status di favoriti, almeno secondo quello che dicono i bookmaker, e una bella pressione addosso visto che l’unico trofeo l’hanno vinto 58 anni fa a casa loro.

La Serbia è un’avversaria tosta, almeno sulla carta: purtroppo la realtà del campo ci ha sempre detto che, nonostante il talento diffuso, questa nazionale non è mai riuscita a superare i gironi e allora scopriremo se questa sarà la volta buona per fare il colpo, certamente i giocatori a disposizione di Dragan Stojkovic non mancano e allora, proprio a questo proposito, proviamo a capire in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, prendendoci un po’ di tempo per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Serbia Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO SERBIA INGHILTERRA

Naturalmente i tre leoni partono come favoriti in questa partita degli Europei 2024, a corredo delle probabili formazioni di Serbia Inghilterra possiamo leggere le quote della Snai che valutano 1,45 volte quanto messo sul piatto il segno 2 per la vittoria della nazionale inglese, mentre il segno 1 pe il successo della Serbia vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 7,00 volte l’importo investito. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X e che porta in dote una somma ammontante a 4,50 volte la vostra giocata su questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA

GLI 11 DI STOJKOVIC

Spazio a un 4-3-3 per Stojkovic che in vista di Serbia Inghilterra ha le idee abbastanza chiare: in porta gioca Rajkovic, coperto da una linea difensiva nella quale Gudelj potrebbe arretrare per fare reparto con Milenkovic e Stojic lasciando in panchina Pavlovic. Tante opzioni a centrocampo, una di queste è Samardzic che però al momento parte ancora alle spalle di Ilic e Lukic, altri elementi con esperienza in Serie A, e naturalmente di Sergej Milinkovic-Savic che è una delle stelle di questa nazionale balcanica. A centrocampo poi da valutare Kostic, reduce da una stagione in chiaroscuro ma che nella Serbia dovrebbe essere titolare a scapito di Kostic; tuttavia, c’è anche Tadic che deve essere tenuto in considerazione ma potrebbe essere dirottato largo a destra, oppure Stojkovic può cambiare modulo rinunciando a un centrocampista e mandando l’ex Ajax a fare il trequartista a supporto di Vlahovic e Aleksandar Mitrovic. In caso contrario, dentro Zikvovic che opererebbe come esterno destro.

I DUBBI DI SOUTHGATE

Gareth Southgate ha tolto i veli alla sua nazionale ma per Serbia Inghilterra ha ancora qualche dubbio, legato soprattutto alla condizione di alcuni giocatori. Nell’ultima amichevole, persa contro l’Islanda, si sono rivisti Walker e Anthony Gordon, altri invece no; vedremo, qualora vengano recuperati tutti avremmo una linea difensiva con Walker e Trippier come esterni e Maguire nuovamente titolare al fianco di Stones, naturalmente Pickford in porta e una linea mediana che dovrebbe agire con il 4-2-3-1, questo per consentire a Bellingham di avanzare il suo raggio d’azione come con il Real Madrid e lasciare invece Alexander-Arnold e Declan Rice in zona nevralgica (occhio poi al giovane Mainoo). Gli esterni davanti dovrebbero essere Saka e Grealish, ma il fenomeno dell’Arsenal non è al 100% e dunque attenzione alla candidatura di Foden, che in quel caso sarebbe comunque favorito su Cole Palmer pur reduce da una straripante stagione; davanti a tutti naturalmente Harry Kane, a caccia del riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Stojic, Gudelj, Milenkovic; Zivkovic, Ilic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic. Allenatore: Dragan Stojkovic

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, D. Rice; Saka, Bellingham, Grealish; Kane. Allenatore: Gareth Southgate











