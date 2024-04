Formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (32^ giornata, oggi 6 aprile 2024)

La Serie B arriva al secondo turno del mese di aprile dopo la giornata vissuta per intero a Pasquetta, siamo naturalmente sempre più nel vivo del suo girone di ritorno, con rapporti di forza che si fanno sempre più evidenti, delineando quali saranno gli obiettivi delle venti formazioni della Serie B 2023-2024 verso il finale di stagione. Ora c’è in programma la trentaduesima giornata di campionato in questo weekend e, per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, potrebbe esserci qualche minima incognita per il fatto che gli allenatori hanno avuto meno tempo del solito per preparare questo nuovo impegno del campionato cadetto.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente soprattutto oggi, dal momento che dopo l’anticipo di ieri sera avremo ben otto partite in questo ricco sabato nel quale il programma della Serie B tornerà alla normalità, poi ci sarà solamente un posticipo invece per caratterizzare la domenica che completerà il tredicesimo turno di ritorno. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 6 aprile 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 32^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO COMO

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie B per il sabato del campionato cadetto è naturalmente Catanzaro Como, sfida di alta classifica tra le due formazioni che sono uscite meglio dal turno di Pasquetta. Il Catanzaro di Vincenzo Vivarini arriva dall’impresa a Parma e in linea di massima ci aspettiamo le conferme dei protagonisti nel modulo 4-4-2, quindi indichiamo Fulignati in porta e davanti a lui i quattro difensori Situm, Scognamillo, Antonini e Veroli; altra linea a quattro a centrocampo, con Vandeputte, Petriccione, Verna e Sounas da destra a sinistra; infine, ecco Biasci e Iemmello che potrebbero formare la coppia d’attacco del Catanzaro.

Il Como invece si è portato al secondo posto grazie alla vittoria contro il Sudtirol: oggi l’allenatore Osian Roberts dovrà però far fronte alla pesante assenza per squalifica del capitano Bellomo nel modulo 4-2-3-1 lariano. In porta Semper, la difesa dovrebbe essere composta da Iovine, Odenthal, Goldaniga e Sala; in mediana potrebbe quindi esserci Baselli per affiancare Strefezza; infine, il reparto offensivo del Como potrebbe prevedere sulla trequarti Braunoder, Da Cunha e Cutrone alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere Gabrielloni.











