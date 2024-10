PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CI SONO NOVITÀ DOPO LA SOSTA?

Due settimane e altrettanti cambi di allenatore più tardi, torniamo a parlare delle probabili formazioni Serie B, grazie alle partite della nona giornata del campionato cadetto, che ne sanciscono la ripartenza dopo la sosta per le Nazionali. In copertina potremmo mettere Cittadella e Cremonese, dal momento che queste due società hanno scelto di cambiare guida tecnica proprio in corrispondenza della pausa di metà ottobre, per cui veneti e lombardi saranno al centro dell’attenzione per quanto riguarda le mosse degli allenatori.

Per tutti però potrebbe esserci qualche incognita in più: fermarsi non fa mai piacere alle squadre che stavano facendo bene, mentre chi stava soffrendo ha avuto più tempo per rilanciarsi – non solo le due società che hanno deciso il cambiamento più drastico. In ogni caso c’è grande voglia di tornare a tifare per la propria squadra del cuore e di seguire tutte le partite in programma, motivo in più per curiosare tra le probabili formazioni Serie B per la nona giornata, con focus in particolare sugli impegni di oggi, sabato 19 ottobre 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: QUALI TITOLARI E MODULI? (9^ GIORNATA)

FOCUS MODENA PALERMO

Modena Palermo ha fascino e tradizione a sufficienza per prendersi il primo piano nelle probabili formazioni Serie B. I gialloblù emiliani di Pierpaolo Bisoli arrivano da un divertente pareggio 2-2 a Catanzaro prima della sosta, adesso il Modena vuole anche ripartire bene e si affiderà al modulo 4-2–3-1 con Gagno protetto dai centrali Zaro e Caldara, più Dellavalle terzino destro e Cotali a sinistra; in mediana sarà molto delicato il compito affidato a Magnino e Santoro; ecco poi Palumbo, Bozhanaj e Idrissi da destra a sinistra sulla linea della trequarti alle spalle del giovane centravanti Abiuso.

Il Palermo di Alessio Dionisi invece arriva da una dolorosa sconfitta casalinga contro la Salernitana e di conseguenza adesso ha necessità di tornare subito a fare punti. Per provarci, si affiderà a un modulo 4-1-4-1: il portiere Desplanches avrà davanti a sé Diakité a destra, i centrali Baniya e Nikolaou e Lund terzino sinistro. Molto delicato sarà il ruolo del regista basso Gomes, mentre qualche metro più avanti agiranno Ranocchia e Segre, oltre a Le Douaron come ala destra e Di Mariano a sinistra, tutti a sostegno della prima punta Brunori.