Formazioni Slovacchia Romania/ Quote, Calzona non cambia nemmeno oggi (Europei 2024, 26 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ROMANIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Slovacchia Romania ci parlano di una di quelle partite da dentro o fuori agli Europei 2024: dalle ore 18:00 di mercoledì 26 giugno, al Waldstadion di Francoforte può succedere di tutto ma il discorso sulla qualificazione agli ottavi è inevitabilmente legato all’altra partita del girone E, perché tutte le nazionali partono con 3 punti. Tra Slovacchia e Romania parte meglio quest’ultima, grazie alla differenza reti sistemata con il 3-0 inflitto all’Ucraina: per questo motivo i rumeni sarebbero agli ottavi con un pareggio, ma con un certo incastro potrebbero anche permettersi di perdere.

La Slovacchia invece ha la necessità di pareggiare, in quel caso sarebbe qualificata con un pareggio nell’altro match ma chiaramente per la nazionale mitteleuropea i calcoli sono più complessi e Francesco Calzona sa molto bene di dover provare a vincere per evitare guai e soprattutto beffe sul finale, come già capitato ad un altro paio di nazionali agli Europei 2024. Vediamo adesso in che modo i due CT potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Francoforte, aspettando che la partita si giochi facciamo le nostre solite considerazioni sulle probabili formazioni di Slovacchia Romania.

SLOVACCHIA ROMANIA: PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, e che leggiamo a margine delle probabili formazioni di Slovacchia Romania, la nazionale favorita è quella che gioca formalmente in casa: il segno 1 per la vittoria della Slovacchia ha un valore corrispondente a 3,35 volte quanto messo sul piatto, siamo comunque molto vicini con il segno 2 per il successo della Romania che vi farebbe guadagnare 3,85 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 1,95 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ROMANIA

GLI 11 DI CALZONA

Schranz è diffidato, ma Calzona non può permettersi di perderlo e quindi anche in Slovacchia Romania dovrebbe mandarlo a giocare come esterno a destra, in un tridente che dovrebbe essere completato da Bozenik centravanti e Haraslin largo a sinistra. La particolarità della nazionale mitteleuropea è quella di non cambiare: per la terza partita infatti Calzona dovrebbe proporre lo stesso 4-3-3 che ha già affrontato Belgio e Ucraina nel girone E. Questo significa che in porta ci sarà Dubravka, davanti a lui la coppia centrale formata da Skriniar e Vavro con Pekarik che sarà il terzino destro e Hancko che agirà sull’altro versante, in mezzo al campo poi la regia di Lobotka che anche nella sua nazionale ha confermato le grandi qualità già mostrate a Napoli nella stagione dello scudetto. Infine le due mezzali: il veterano di mille battaglie Kucka dovrebbe essere in campo con Duda, presumibilmente protagonista di un ballottaggio di casa Verona con Suslov che rappresenta un’interessante alternativa tattica.

LE MOSSE DI IORDANESCU

Sono forse maggiormente da valutare le scelte di Edward Iordanescu verso Slovacchia Romania, perché ad esempio sono diffidati i due Marin (Razvan e Marius) e contro il Belgio il CT rumeno ha proposto un 4-1-4-1 che si è discostato leggermente dal 4-3-3 dell’esordio, con anche qualche interprete cambiato. Visto il risultato, la Romania potrebbe tornare all’antico: non cambia nulla in difesa con Dragusin e Burca a protezione del portiere Nita e due laterali bassi che saranno Ratiu e Bancu, poi però in mediana potremmo appunto rivedere Razvan Marin agire in qualità di perno centrale e playmaker con Marius Marin e Stanciu che abbasserebbero nuovamente la loro posizione andando a giocare sulle mezzali, formando appunto una mediana a tre di stampo classico. Dragus sarà il centravanti e Man agirà come esterno destro del tridente, a questo punto il testa a testa ancora aperto rimane quello a sinistra tra Florentin Coman, che potrebbe essere titolare come già contro l’Ucraina, e Mihaila.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ROMANIA: IL TABELLINO

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Schranz, Bozenik, Haraslin. Allenatore: Francesco Calzona

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, F. Coman. Allenatore: Edward Iordanescu











