Formazioni Slovacchia Ucraina/ Quote: tante conferme per Calzona (Euro 2024, oggi 21 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA UCRAINA: CALZONA A CACCIA DEL BIS!

Dopo un debutto sorprendente per entrambe ma per motivi opposti, le probabili formazioni di Slovacchia Ucraina ci accompagnano verso la partita di Dusseldorf per il girone E di Euro 2024. La gioia è tutta da una sola parte, ovviamente grazie alla vittoria che la Slovacchia ha colto contro il Belgio in maniera sorprendente, con il gol di Ivan Schranz dopo pochi minuti e una ottima difesa che non ha concesso gol ai Diavoli Rossi, per cui naturalmente adesso la Slovacchia di Francesco Calzona può sognare la qualificazione per gli ottavi di finale, forse già da oggi.

Risultati Europei 2024, classifiche gironi D, E/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata 21 giugno)

Il discorso è invece purtroppo radicalmente opposto per quanto riguarda l’Ucraina, che sicuramente deve fare i conti con una situazione complicata sotto ogni punto di vista, ma resta certamente la grande delusione della prima giornata degli Europei 2024: il crollo con ko 3-0 contro la Romania è stato pesantissimo e adesso le prospettive per il resto del torneo si fanno davvero difficili per chi appena tre anni fa aveva raggiunto i quarti di finale. Sergiy Rebrov deve cercare una svolta e questo sarà uno dei temi principali per le probabili formazioni di Slovacchia Ucraina.

Risultati Euro2024, classifiche gironi B, C/ Sconfitta per l'Italia! Diretta gol live score (20 giugno)

ORA OSSERVIAMO PRONOSTICO E QUOTE

Nelle probabili formazioni di Slovacchia Ucraina adesso possiamo fare il consueto break per dare spazio alle quote emesse dall’agenzia Snai: nonostante il ko all’esordio, Ucraina favorita con quota 2,10 volte sul segno 2 per la sua vittoria. Il segno X naturalmente per il pareggio ci porta già alla quota di 3,30 ed infine il segno 1 per il successo della Slovacchia varrebbe 3,70 volte la posta in palio sul bis degli uomini di Calzona.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA UCRAINA

LE CONFERME DI CALZONA

Squadra che vince non si cambia, il vecchio adagio si rivela prezioso nelle probabili formazioni di Slovacchia Ucraina naturalmente per quanto riguarda le mosse del c.t. italiano degli slovacchi, Francesco Calzona, che davvero dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 visto contro il Belgio: Dubravka in porta con i due difensori centrali Vavro e Skriniar a protezione, mentre i terzini dovrebbero essere Pekarik a destra e Hancko a sinistra. Il regista di centrocampo non può che essere il “napoletano” Lobotka, al suo fianco ecco Duda e Kucka; infine, nel tridente ci aspettiamo il match-winner dell’esordio Schranz e Haraslin come ali ai fianchi del centravanti Bozenik.

Diretta/ Spagna Italia (risultato finale 1-0): primo ko per gli Azzurri! (Euro 2024, 20 giugno)

POSSIBILI CAMBI PER REBROV

Qualche dilemma in più per il collega Rebrov nelle probabili formazioni di Slovacchia Ucraina: la difesa non ha convinto però potrebbe anche essere confermata, con la linea a quattro formata da Konoplya, Zabarnyi, Matvienko e Zinchenko davanti al portiere Lunin, ma si potrebbe cercare qualcosa di diverso dal centrocampo in su. Spazio ad esempio a Malinovskyi, mezzala al pari di uno tra Sudakov e Shaparenko (forse il primo), con Stepanenko perno centrale, il tridente potrebbe cambiare ancora di più inserendo uno tra Zubkov e Yarmolenko, poi Yaremchuk al posto di Dovbyk come centravanti e il solo Mudryk a sinistra sembra tranquillo fra i titolari del debutto.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA UCRAINA: IL TABELLINO

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Schranz, Bozenik, Haraslin. All. Calzona.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Zinchenko; Malinovskyi, Stepanenko, Sudakov; Yarmolenko, Yaremchuk, Mudryk. All. Rebrov.











© RIPRODUZIONE RISERVATA