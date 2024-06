Formazioni Spagna Croazia/ Quote: tra giovani e veterani (Euro 2024, oggi 15 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA CROAZIA: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Si parte subito forte a Euro 2024, proviamo allora a studiare le probabili formazioni di Spagna Croazia, partita che tra l’altro ci riguarda molto da vicino perché apre il girone B che naturalmente è quello dell’Italia, all’Olympiastadion di Berlino si affrontano due Nazionali con notevoli ambizioni, perché questo è davvero il girone “di ferro” e ogni singolo punto potrebbe essere decisivo. La Spagna, semifinalista tre anni fa perdendo ai rigori proprio contro l’Italia, ha sempre molti talenti, con Luis De La Fuente ha ringiovanito la rosa e dopo le ultime amichevoli arriva agli Europei con notevoli ambizioni, ma anche con il valore effettivo da testare.

Discorso opposto per la Croazia, nel senso che gli slavi si appoggiano ancora sui campioni che hanno portato la Nazionale a risultati eccezionali, cioè la finale mondiale 2018 e poi in Qatar un’altra semifinale iridata, quindi logicamente è un’altra formazione che vuole arrivare fino in fondo e sarà scomoda per chiunque. Le premesse sono intriganti, quindi adesso non perdiamo altro tempo ed analizziamo in maggiore dettaglio le probabili formazioni di Spagna Croazia.

SCOPRIAMO QUOTE E PRONOSTICO

Anche il pronostico può aiutare a capire la situazione, nelle nostre probabili formazioni di Spagna Croazia sottolineiamo allora che per l’agenzia Snai il segno 1 per la vittoria della Spagna vale quota 1,90, il segno 2 per il successo della Croazia raggiunge invece la quota di 4,25 e l’eventualità del pareggio si colloca a un valore intermedio, con il segno X a 3,95 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA CROAZIA

QUALI TITOLARI PER DE LA FUENTE?

Luis De La Fuente nelle probabili formazioni di Spagna Croazia si affiderà al modulo 4-3-3, ma con qualche ballottaggio ancora aperto. Come portiere Unai Simon è favorito su David Raya, mentre Pau Torres e Cubarsì si giocano il posto al fianco di Laporte come difensore centrale fra i due terzini, Carvajal a destra e Grimaldo a sinistra. A centrocampo le chiavi della regia saranno affidati a Rodri, affiancato da Pedri e forse Mikel Merino, con Fabian Ruiz prima alternativa. Davanti il giovanissimo Lamine Yamal può essere l’ala destra; maggiori dubbi a sinistra tra Nico Williams, Oyarzabal e Dani Olmo, mentre la certezza sembra essere Morata come prima punta.

SCOPRIAMO LE SCELTE DI DALIC

Modulo speculare per Zlatko Dalic nelle probabili formazioni di Spagna Croazia, l’ossatura è quella già ben nota a cominciare in porta da Livakovic, grande protagonista ai Mondiali 2022; davanti a lui, Sutalo e Gvardiol saranno i centrali con Borna Sosa e Stanisic come terzini. Il centrocampo resiste: l’età avanza ma il terzetto resta fenomenale con Brozovic regista affiancato naturalmente da Modric e probabilmente Kovacic, favorito nel confronto con Pasalic. Nel tridente offensivo indichiamo Petkovic favorito su Budimir come centravanti; Perisic a sinistra nonostante la concorrenza di Kramaric, a destra invece ci sarà Majer.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA CROAZIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Grimaldo; Pedri, Rodri, Merino; Yamal, Morata, Williams. All. De La Fuente.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Perisic. All. Dalic.











