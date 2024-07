FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA/ Quote, Morata e l’ammonizione “revocata” (semifinali Europei 2024, 9 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA: IL CASO MORATA

Abbiamo già visto nelle probabili formazioni di Spagna Francia che Luis De La Fuente ha due giocatori squalificati; per un momento però la Roja ha pensato che fossero addirittura tre i calciatori indisponibili nella semifinale degli Europei 2024, oltre a Pedri di cui abbiamo detto. Il riferimento è ad Alvaro Morata: l’attaccante dell’Atletico Madrid era stato inizialmente indicato dalla grafica Uefa come ammonito nel corso dei festeggiamenti per il gol di Mikel Merino contro la Germania, perché l’arbitro Anthony Taylor ha sventolato un cartellino giallo ad indirizzo della panchina rea di essere entrata in campo, cosa vietata dal regolamento, per celebrare con i compagni di nazionale.

Accortosi della segnalazione, Morata è scoppiato in lacrime per vedersi sfuggire dalle mani la possibilità di giocare la semifinale agli Europei 2024; invece, la Uefa ha poi corretto il tiro e accertato che l’ammonizione comminata dal meno che discreto Taylor fosse per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Psg non risultava tra i diffidati e dunque potrà regolarmente giocare contro la Francia, ma lo farà anche Morata cui non era desinata quell’ammonizione: ora vedremo se sarà proprio l’ex Juventus a regalare una gioia alla Spagna, che per la seconda edizione consecutiva è in semifinale agli Europei e sogna stavolta la finale. (agg. di Claudio Franceschini)

SPAGNA FRANCIA: DE LA FUENTE NEI GUAI!

È arrivato il momento di leggere insieme le probabili formazioni di Spagna Francia: una sfida di straordinaria tradizione, un big match che arriva per la semifinale degli Europei 2024 si gioca alle ore 21:00 di martedì 9 luglio, presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per i Bleus c’è la possibilità di giocare la seconda finale in tre edizioni ma anche la seconda consecutiva dopo quella dei Mondiali, la Francia però per centrare l’obiettivo dovrà crescere perché finora ha deluso le aspettative, tanto che non ha ancora segnato un singolo gol su azione (un rigore e due autogol) e anche contro il Portogallo ha rischiato di essere eliminata, salvo poi sfangarla ai rigori e guadagnare comunque un ottimo traguardo.

Ha convinto molto di più la Spagna, capace di eliminare la Germania anche se il quarto di finale risolto da Mikel Merino ha portato con sé qualche polemica; tuttavia la notizia positiva per Luis De La Fuente è che il match sia stato deciso da due panchinari, uno di loro però sarà in campo stasera visto che il CT della Roja ha perso ben tre giocatori per questa semifinale. Aspettando allora che la sfida prenda il via, proviamo a capire in che modo le due nazionali potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spagna Francia.

QUOTE E PRONOSTICO SPAGNA FRANCIA

Le quote relative alla semifinale degli Europei 2024, che possiamo leggere in aggiunta alle probabili formazioni di Spagna Francia, forniscono uno scenario in cui la nazionale favorita è la Roja: infatti il segno 1 che identifica la vittoria della Spagna porta in dote una vincita che ammonta a 2,65 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo della Francia ha un valore pari a 3,15 volte la posta in palio e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, è relativo ad un guadagno corrispondente a 2,90 volte quella che sarà stata la giocata con questo bookmaker, ricordando che l’opzione è che la partita vada ai tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA

LE DIFFICOLTÀ DI DE LA FUENTE

Tre giocatori indisponibili per Luis De La Fuente, come dicevamo nelle probabili formazioni di Spagna Francia: Pedri sarà fuori sino al termine degli Europei 2024, Carvajal e Le Normand sono squalificati per la semifinale. Dunque, a centrocampo è quasi scontata la scelta di Merino a fare da mezzala con Rodri che sarà in cabina di regia e Fabian Ruiz come sempre sull’altro interno; in difesa invece Nacho sarà il centrale insieme a Laporte (Unai Simon giocherà in porta), a destra invece dovrebbe vincere la soluzione con Jesus Navas titolare piuttosto che quella di adattare Grimalodo a giocare sulla corsia destra. Confermato senza il minimo dubbio Cucurella, poi campo per il solito tridente con i due esterni delle meraviglie, i giovanissimi Lamine Yamal e Nico Williams che sono i reali motori di questa Spagna. Come prima punta giocherà Morata, che ha lasciato il suo segno anche sugli Europei 2024 ma ora potrebbe realmente diventare il giocatore del destino per la Roja.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Possiamo dire, nell’analisi delle probabili formazioni di Spagna Francia, che siano due i dubbi che accompagnano Didier Deschamps verso la semifinale: il primo a centrocampo dove Camavinga punta un’altra maglia da titolare dopo quella contro il Portogallo ma deve vincere la concorrenza di Rabiot, il secondo davanti con Marcus Thuram che potrebbe tornare a giocare dal primo minuto insieme a Mbappé e Griezmann, ma sa bene che Kolo Muani rappresenta un avversario interno molto temibile ed eventualmente Deschamps potrebbe puntare anche su Ousmane Dembélé, che potrebbe costringere Nico Williams a rientrare maggiormente. Scelta che andrà valutata, intanto possiamo dire che in difesa ci saranno ancora Saliba e Upamecano a proteggere Maignan con Koundé terzino destro e Theo Hernandez che agirà sull’altro versante, mentre a completare la mediana dovrebbero essere Kanté e Tchouaméni a meno che ci sia qualche altra decisione da parte del CT dei Bleus, anche perché finora come già detto la sua Francia ha girato davvero poco.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Rabiot; O. Dembélé, Tchouaméni, Mbappé; Griezmann. Allenatore: Didier Deschamps











