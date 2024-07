Video/ Spagna Germania (2-1 dts) gol e highlights: Merino elimina i tedeschi! (5 luglio EURO 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SPAGNA GERMANIA: LA SINTESI

Alla MHPArena di Stoccarda la Spagna ha la meglio sulla Germania per 2 a 1 ai supplementari come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nelle fasi iniziali del match le Furie Rosse partono forte ma perdono prematuramente Pedri, sostituito già all’8′ da Dani Olmo a causa di un infortunio, prima di andare alla conclusione fuori misura con Yamal verso il 15′. I tedeschi rispondono con un paio di mezze occasioni non capitalizzate a dovere da Havertz tra il 21′, con un colpo di testa bloccato, ed il 35′, con un tiro parato senza affanno dall’estremo difensore avversario.

Gli uomini del commissario tecnico De La Fuente si rifanno vedere in attacco al 39′ con un tentativo di Dani Olmo respinto da Neuer. Nel secondo tempo l’ex juventino Morata calcia alto da distanza ravvicinata immediatamente in avvio al 47′, replicando così l’avvio ad acceleratore premuto ammirato nella prima frazione, ed è il subentrato Dani Olmo a sbloccare il punteggio siglando un gol con un tiro di prima intenzione al 52′, raccogliendo l’assist dalla destra di Yamal.

La Mannschaft non si abbatte e va a caccia del pareggio con uno spunto di Wirtz deviato in corner al 60′, con una conclusione di Andrich respinta da Unai Simon al 70′, cogliendo un palo con Fullkrug al 77′ e non sfruttando a dovere l’errore a rilancio dello stesso Unai Simon con un pallonetto impreciso di Havertz all’83’. Nel finale ci pensa Wirtz, liberato dal colpo di testa di Kimmich, a ripristinare l’equilibrio con la rete firmata all’89’.

Durante i tempi supplementari botta e risposta a distanza con Oyarzabal al 104′ e Wirtz al 105’+1′, sebbene nessuno dei due inquadri lo specchio della porta, ed il direttore di gara Taylor decide poi di non concedere il calcio di rigore al 106′ quando Cucurella intercetta con un braccio un tiro di Musiala. Il solito Unai Simon evita il peggio sul colpo di testa di Fullkrug al 117′ ed il suo compagno Merino realizza invece il gol del successo al 119′ con un colpo di testa vincente su lancio di Dani Olmo. Sia Muller che Fullkrug alimentano inutilmente le speranze della Germania che non ha nemmeno modo di sfruttare l’espulsione rimediata da Carvajal al 120’+5′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha estratto il cartellino giallo per ben sedici volte ammonendo rispettivamente Le Normand al 29′, Ferran Torres al 74′, Unai Simon all’82’, Carvajal al 100′ ed al 120’+6′, con conseguente rosso ed espulsione, Rodri al 110′, Morata e Fabian Ruiz al 120′ da un lato, Rudiger al 13′, Raum al 28′, Andrich al 56′, Kroos al 67′, Mittelstadt al 73′, Schlotterbeck all’89’, Wirtz al 94′ ed Undav al 113′ dall’altro. La vittoria conquistata nel primo quarto di finale dei campionati Europei di calcio 2024 permette alla Spagna di qualificarsi per le semifinali del torneo mentre la Germania, Paese ospitante, viene eliminato dalla competizione.

