Formazioni Spagna Inghilterra/ Quote: dubbi dietro per De la Fuente (Finale Euro 2024, 14 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA: CHI GIOCA LA FINALE A BERLINO?

Il grande giorno è arrivato, stasera all’Olympiastadion di Berlino si giocherà la finale degli Europei 2024 e allora noi analizziamo le probabili formazioni di Spagna Inghilterra, la partita che oggi domenica 14 luglio decreterà l’erede dell’Italia sul trono d’Europa. In base a quanto visto lungo tutto il torneo, sarebbe la Spagna a meritarsi più di tutti il titolo, grazie a una qualità di gioco sempre altissima e agli ostacoli superati lungo il cammino, dal duro girone fino alla Germania nei quarti e infine la Francia in semifinale, nel cammino delle Furie Rosse verso l’obiettivo del poker europeo.

L’Inghilterra vuole invece infrangere il tabù e allora attenzione agli uomini di Gareth Southgate, che sicuramente hanno convinto di meno lungo il percorso ma hanno sempre dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli avversari al momento decisivo, come successo anche nella semifinale contro l’Olanda. Questa potrebbe essere una dote davvero molto preziosa per vincere una sfida secca, anche se il peso della pressione sarà notevole. Adesso però scopriamo le mosse dei due c.t. presentando appunto le probabili formazioni di Spagna Inghilterra.

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

In vista della finale, è più che lecito prendersi una pausa dalle probabili formazioni di Spagna Inghilterra per parlare del pronostico, che vede la Roja favorita secondo l’agenzia Snai, che propone il segno 1 per il successo della Spagna a 2,45 volte la posta in palio. Il segno X per un pareggio che ovviamente non sarebbe la parola fine è invece quotato a 2,85, infine il segno 2 varrebbe 3,60 volte la giocata per chi crederà nel successo dell’Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA

ECCO LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Luis De La Fuente potrebbe avere qualche dubbio in difesa nelle probabili formazioni di Spagna Inghilterra, ma sono dubbi dovuti all’abbondanza, perché rientrano Carvajal e Le Normand che potrebbero essere titolari, scalzando Navas come terzino destro e Nacho nella coppia centrale con Laporte, anche se in questo caso il ballottaggio è più incerto. Le certezze sono Cucurella come terzino sinistro e Unai Simon in porta. A centrocampo l’indisponibilità di Pedri ha favorito Dani Olmo, che è diventato uno dei personaggi di questi Europei e completa una mediana sempre di livello fenomenale con Rodri e Fabián Ruiz. Infine non ci possono essere dubbi nell’attacco della Spagna, con le giovanissime ali Lamine Yamal e Nico Williams ai fianchi di Morata, centravanti utilissimo anche per il suo contributo al gioco sotto molti punti di vista.

SCOPRIAMO I TITOLARI DI SOUTHGATE

Anche Gareth Southgate ha apportato modifiche e ora il modulo di riferimento dei Tre Leoni è il 3-4-2-1, che dovremmo rivedere anche nelle probabili formazioni di Spagna Inghilterra, quindi spazio a una difesa a tre formata da Walker, Stones e Guéhi davanti al portiere Pickford. A centrocampo citazione d’obbligo per il giovanissimo Mainoo, che farà coppia con Rice nel cuore della mediana, con Saka esterno molto offensivo a destra e Trippier certamente più conservativo a sinistra, quindi attenzione alle fasce dell’Inghilterra. Sara di fatto sarà un’aggiunta al reparto offensivo, nel quale i due trequartisti saranno ovviamente Foden e Bellingham e davanti a loro ecco Harry Kane, che sarà come sempre il centravanti titolare di questa Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. All. Southgate.











