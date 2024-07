Video/ Olanda Inghilterra (1-2) gol e highlights: la rete di Watkins vale la finale! (10 luglio EURO 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLANDA INGHILTERRA: LA SINTESI

Al Signal Iduna Park di Dortmund l’Inghilterra ha la meglio sull’Olanda vincendo in rimonta per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli Oranje partono con il piede premuto sull’acceleratore e vengono premiati proprio da questo loro modo di approcciarsi alla gara sbloccando il risultato immediatamente in avvio con il gol siglato da Xavi Simmons, bravissimo ad insaccare la sfera con un bolide dal limite dell’area già intorno al 7′.

I Tre Leoni non si disuniscono ed avanzano con il capitano Kane, il quale calcia alto al 14′ conquistandosi però un calcio di rigore su segnalazione del VAR per l’intervento irregolare fischiato a Dumfries che trasforma firmando la rete del pareggio al 18′. Il suo compagno Foden non trova il raddoppio al 23′ quando Dumfries ne intercetta il tiro sulla linea di porta e l’interista cerca di farsi perdonare cogliendo pure una traversa con un colpo di testa al 30′.

Il solito Foden centra a sua volta un legno con il palo colpito al 32′ ed il commissario tecnico Koeman è invece costretto a sostituire prematuramente Depay con Veermann al 33′ a causa di un infortunio. Al 41′ c’è spazio pure per lo spunto di Mainoo deviato in angolo. Nel secondo tempo la partita ricomincia su ritmi decisamente mento intensi rispetto a quanto accaduto in precedenza sebbene Van Dijk solleciti Pickford con un colpo di testa insidioso al 65′.

Nemmeno Gakpo al 68′ e Xavi Simons al 78′ combinano di meglio per gli olandesi. Nel finale il neo entrato Palmer calcia la sfera in curva all’88’ e regala poi a Watkins, altro subentrato al posto addirittura di Kane, il passaggio vincente per il gol del sorpasso che vale il successo al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Felix Zwayer ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Dumfries al 17′ e Xavi Simons al 90’+1′ da un lato, Bellingham al 72′, Saka all’86’ e Trippier al 90’+4′ dall’altro. La vittoria conquistata al novantesimo permette all’Inghilterra di accedere alla finale dei campionati Europei di calcio 2024, in cui affronterà la Spagna mentre l’Olanda viene eliminata dalla competizione.

