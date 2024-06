Formazioni Spagna Italia/ Quote: Spalletti ne cambia solo uno? (Europei 2024, 20 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA: CONFERME PER GLI AZZURRI?

È già tempo di leggere le probabili formazioni di Spagna Italia, perché giovedì 20 giugno alle ore 21:00 questa partita va in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen: secondo match nel girone B agli Europei 2024, già decisivo perché gli azzurri, dopo aver battuto l’Albania con qualche sofferenza di troppo, vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe loro la qualificazione agli ottavi di finale, aspettando di scoprire il loro piazzamento e dunque l’avversaria che dovranno eliminare per proseguire nella corsa.

Anche la Spagna però può fare lo stesso ragionamento: tra l’altro la Roja arriva dal netto 3-0 rifilato alla Croazia, ha iniziato alla grande gli Europei 2024 e si approccia a questo big match con fiducia, sapendo che molto probabilmente un successo le garantirebbe la prima posizione. Staremo a vedere cosa succederà a Gelsenkirchen, qui però dobbiamo soprattutto capire in che modo i due Commissari Tecnici intendono disporre le loro nazionali sul terreno di gioco e allora ci prendiamo del tempo, come di consueto, per analizzare nel dettaglio le loro eventuali scelte andando a leggere insieme le probabili formazioni di Spagna Italia.

QUOTE E PRONOSTICO SPAGNA ITALIA

La Roja è formalmente in casa questa sera, dunque a margine delle probabili formazioni di Spagna Italia indichiamo che il segno 1 è da giocare per la sua vittoria e, secondo l’agenzia Snai, vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto: Spagna dunque favorita nella partita degli Europei 2024, ma match in equilibrio perché il segno 2 per il successo dell’Italia porta in dote una vincita che corrisponde a 3,65 volte quanto giocato. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,20 volte quello che sarà stato l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, Luis De La Fuente potrebbe confermare in blocco la Roja che ha demolito la Croazia: del resto il risultato è foriero di questo, così nel 4-3-3 per giovedì sera potremmo vedere ancora Nacho Fernandez fare compagnia a Le Normand al centro della difesa, con Cucurella sempre preferito a Grimaldo sulla corsia sinistra e Carvajal ovvio titolare a destra. A centrocampo Mikel Merino resta l’alternativa più solida su una delle due mezzali, ma si potrebbe continuare con Fabian Ruiz che è anche andato in gol nell’esordio agli Europei 2024; con lui giocherebbero come sempre Rodri, la principale fonte del gioco della Spagna, e Pedri che vuole recuperare il tempo perduto con l’infortunio. Nel tridente offensivo hanno mostrato ottime cose Lamine Yamal e Nico Williams, due giovani che hanno scalzato Oyarzabal e Dani Olmo dalla formazione titolare; con loro, che agiranno esterni, ci sarà ancora una volta Morata che con la sua nazionale mostra sempre di essere determinante.

COME CAMBIA SPALLETTI

Anche Luciano Spalletti conferma tanto, ma potrebbe cambiare almeno un giocatore: di fatto in Spagna Italia sarà riproposto il 4-2-3-1 con Barella come jolly a tutto campo, quindi da valutare il ruolo di Cristante che potrebbe far rifiatare uno tra Lorenzo Pellegrini e Frattesi. Da valutare chi: nessuno dei due ha davvero brillato contro l’Albania, potrebbe comunque toccare al centrocampista della Roma rimanere fuori. Jorginho sarà come sempre il nostro regista, con Federico Chiesa che invece coprirà una delle due corsie laterali sulla trequarti; come prima punta va per la conferma Scamacca anche se Retegui scalpita e all’ultimo potrebbe avere la maglia. Per quanto riguarda la difesa, davanti a Gigio Donnarumma saranno ancora in campo i due terzini Di Lorenzo e Dimarco; non è in discussione la maglia di Alessandro Bastoni come centrale mentre l’altro, Calafiori, ha dato buone sensazioni ma può pesare quell’errore nel finale che poteva costare il pareggio. La sensazione comunque è che anche il difensore del Bologna sarà confermato contro la Spagna, è in ogni caso pronto Buongiorno che in questo senso sarebbe favorito su Gianluca Mancini e Gatti.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente

ITALIA (4-2-3-1): G. Donnarumma; Di Lorenzo, A. Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Cristante; F. Chiesa, Barella, Frattesi; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti











