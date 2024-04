Formazioni Torino Juventus/ Quote: Allegri prepara qualche sorpresa (Serie A, 13 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: VERSO IL DERBY!

Le probabili formazioni di Torino Juventus ci conducono al derby della Mole: la partita, che si gioca nella 32^ giornata di Serie A 2023-2024, è in programma alle ore 18:00 di sabato 13 aprile. Il derby è sempre il derby, un match che sfugge alle analisi; il Torino ci arriva dalla bruciante sconfitta di Empoli, con gol incassato in pieno recupero e che ancora una volta ha spezzato il sogno europeo della squadra granata, che per la classifica attuale potrebbe inseguirlo ma sta davvero iniziando a sprecare troppe occasioni, e deve fare i conti con avversarie sulla carta superiori.

La Juventus è tornata a vincere contro la Fiorentina: un successo importante per avvicinare la qualificazione in Champions League, unico obiettivo rimasto a parte una Coppa Italia che a questo punto diventa importante, con il rammarico per aver mollato il colpo (e di netto) nel momento in cui i bianconeri avrebbero potuto andare a giocarsi lo scudetto. Adesso però dobbiamo tornare a parlare di questo imminente derby: aspettando che si giochi, proviamo a fare le nostre valutazioni sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Juventus.

TORINO JUVENTUS: QUOTE E PRONOSTICO

Scorrendo le quote fornite dall’agenzia Snai, a margine delle probabili formazioni di Torino Juventus, possiamo notare che la squadra favorita per la vittoria nel derby è quella bianconera: infatti, secondo questo bookmaker, il segno 2 che regola questa eventualità porta in dote una vincita che ammonta a 2,20 volte la posta in palio, mentre con il segno 1 per l’affermazione del Torino il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,80 volte quanto messo sul piatto. Possiamo comunque dire che ci sia una sorta di equilibrio, come giusto che sia; l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote un valore che equivale a 3,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questa agenzia.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

GLI 11 DI JURIC

Continuano i problemi in difesa per Ivan Juric: stagione finita per Schuurs, indisponibile anche Djidji, in Torino Juventus quindi la linea arretrata a protezione di Vanja Milinkovic-Savic prevede nuovamente Tamèze a fare il braccetto, ruolo che ormai ha fatto suo, con Buongiorno a comandare il reparto e Ricardo Rodriguez che è un altro laterale adattato, anche se lo svizzero ormai da tempo. A centrocampo è tornato a disposizione Ilic, ma il giovane serbo potrebbe comunque partire dalla panchina: Juric infatti può affidarsi a Linetty come centrocampista di incursione, possiamo chiamarlo così, che faccia coppia con Samuele Ricci che avrà in mano le chiavi della squadra. Bellanova agirà a destra, il ballottaggio a sinistra tra Lazaro e Vojvoda potrebbe vincerlo l’austriaco; come sempre poi ci sarà Vlasic a operare come trequartista, nel reparto avanzato scontata la presenza di Duvan Zapata mentre è maggiormente in dubbio Sanabria, perché nel derby a partire titolare potrebbe essere Okereke (Pellegri invece è fuori dai giochi per un infortunio).

LE SCELTE DI ALLEGRI

Quando si parla delle scelte di Massimiliano Allegri bisogna sempre considerare la possibilità che ci siano sorprese; in Torino Juventus sicuramente mancherà Milik, il 3-5-2 bianconero sembra fatto ma, per l’appunto, qualcosa potrebbe cambiare all’ultimo. Davanti a Szczesny per esempio lanciano la propria candidatura Alex Sandro, che di derby ne ha giocati tanti, e Rugani che mettono in discussione la maglia di Gatti, comunque favorito per operare al fianco dei due brasiliani Bremer (ex della partita) e Danilo. A centrocampo abbiamo dei punti di domanda: possiamo dare per certe le presenze di Cambiaso sulla corsia destra e McKennie come mezzala su quel lato del campo, a sinistra invece c’è l’opzione Iling Junior (che se la vede con Kostic) e per le altre due maglie in mezzo attenzione a Nicolussi Caviglia e Miretti che insidiano Locatelli e Rabiot, Alcaraz parte dietro nelle gerarchie ma potrebbe essere la mossa a sorpresa. In attacco invece Kenan Yildiz potrebbe soppiantare Chiesa, Vlahovic dovrebbe esserci ma occhio al potenziale ingresso di Kean.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Tamèze, Buongiorno, Ri. Rodriguez; Bellanova, Linetty, S. Ricci, Lazaro; Vlasic; D. Zapata, Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











