Formazioni Turchia Georgia/ Quote, Montella punta su Kenan Yildiz? (Europei 2024, 18 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA GEORGIA: CHI GIOCA OGGI?

È tempo di leggere insieme le probabili formazioni di Turchia Georgia, partita che si gioca alle ore 18:00 di martedì 18 giugno: nel gruppo F degli Europei 2024 si affrontano due nazionali interessanti. La Turchia è allenata da Vincenzo Montella, un motivo in più per osservare questa nazionale che tre anni fa aveva fatto flop (l’Italia l’aveva battuta 3-0 nel girone) ma che ora si ripresenta agli Europei con un gruppo che appare più maturo, nel quale sono stati inseriti giovani di talento che possono provare ad alzare l’asticella, ovvero prendersi la qualificazione agli ottavi.

La quale è alla portata, ma forse anche della Georgia: per questa nazionale è una storica prima volta, dopo aver perso il playoff contro la Macedonia del Nord la Georgia si è finalmente qualificata alla fase finale del torneo, ha poco da perdere e verosimilmente ci può provare, anche se chiaramente non ha il pronostico dalla sua parte. Noi aspettiamo che al Signal Iduna Park di Dortmund si giochi, nel frattempo possiamo fare le nostre solite valutazioni sulle scelte che saranno operate da parte dei due Commissari Tecnici andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Turchia Georgia.

TURCHIA GEORGIA: PRONOSTICO E QUOTE

Parlando delle probabili formazioni di Turchia Georgia possiamo fare un rapido focus anche sulle quote che sono state previste dall’agenzia Snai. Il pronostico sulla partita degli Europei 2024 premia la nazionale di Vincenzo Montella: la vittoria della Turchia (segno 1) è quotata 1,75 volte la posta in palio, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione della Georgia vi farebbe guadagnare 5,25 volte quello che avrete messo sul piatto mentre il pareggio, per il quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,65 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA GEORGIA

L’ESORDIO DI MONTELLA

La tegola per Montella in Turchia Georgia è l’infortunio di Kahveçi, che verosimilmente salterà le prime due partite del girone: a questo punto sulla trequarti, a destra secondo il 4-2-3-1, può davvero esserci spazio per Kenan Yildiz che però se la vede con Baris Yilmaz, senza dimenticarsi di Arda Guler che però nel caso andrebbe a prendersi la posizione centrale, e qui dovrà battagliare con Kokçu che naturalmente è favorito. A completare la linea sarà Akturkoglu, come prima punta è sfida tra il giovanissimo Kiliçsoy e Cenk Tosun ma forse lo stesso Yildiz può andare a ricoprire questo ruolo. Per il resto, Mert Gunok e Cakir si giocano il posto tra i pali; Demiral potrebbe tornare al centro della difesa prendendo il posto di Akaydin (rispetto all’ultima amichevole) affiancando Bardakci, sulle corsie laterali i favoriti appaiono Ayhan e Muldur con Calhanoglu che naturalmente sarà in mezzo, molto probabilmente creando un reparto nevralgico con Salih Ozcan.

LE SCELTE DI SAGNOL

Sulla carta idee chiare per Willy Sagnol verso Turchia Georgia: il modulo è un 3-4-2-1 con Kashia, Dvali e Gvelesiani che si piazzano davanti al portiere Mamardashvili, una delle stelle di questa nazionale e cercato da mezza Europa in sede di calciomercato. A fare filtro in mezzo al campo c’è sicuramente Kiteishvili, al suo fianco il ballottaggio riguarda Kvekveskiri e Kochorashvili ed è difficile capire chi sarà titolare, anche se possiamo puntare sul secondo. Percorrono le corsie laterali, partendo appunto dal centrocampo, Kakabadze a destra e Shengelia a sinistra; poi abbiamo chiaramente il grande punto di riferimento della Georgia, quel Kvaratskhelia che ha incantato in Serie A e qui agisce sulla trequarti in posizione più accentrata, anche se sia lui che Chakvetadze possono allargarsi sulla corsia e dunque andare a creare un tridente vero e proprio con la prima punta Mikautadze, letteralmente esploso nella Ligue 2 francese con la maglia del Metz.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA GEORGIA: IL TABELLINO

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Aiyhan, Demiral, Bardakci, Muldur; Calhanoglu, Salih Ozcan; K. Yildiz, Kokçu, Akturkoglu; Cenk Tosun. Allenatore: Vincenzo Montella

GEORGIA (3-4-2-1): Mamardashvili; Kashia, Dvali, Gvelesiani; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia; Kvaratskhelia, Chakvetadze; Mikautadze. Allenatore: Willy Sagnol











