FORMAZIONI TURCHIA PORTOGALLO/ Quote: Arda Guler vuole sfidare CR7 (Euro 2024, oggi sabato 22 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA PORTOGALLO: IL DUELLO

Lo diciamo con tutta la prudenza possibile, perché la differenza di venti anni di età, di centinaia di gol segnati e di decine di titoli vinti è evidentemente enorme sotto ogni punto di vista, ma come divertimento nelle probabili formazioni di Turchia Portogallo vogliamo mettere a confronto Arda Güler e Cristiano Ronaldo. D’altronde, delle similitudini ci sono: CR7 aveva l’età che oggi ha Arda Güler quando si rivelò ai massimi livelli ad Euro 2004, adesso è il talento turco ad avere impressionato tutti con il gol capolavoro contro la Georgia al suo debutto in un grande torneo internazionale.

C’è poi di mezzo naturalmente anche il Real Madrid, con cui Arda Güler ha vissuto una stagione che potremmo definire di apprendistato, ma che comunque ha portato la doppietta Liga-Champions League. Ai tempi invece Cristiano Ronaldo era del Manchester United e sarebbero passati altri cinque anni prima del passaggio del portoghese al Real Madrid. Soprattutto, sono due giocatori di enorme classe che potrebbero farci divertire oggi: senza paragoni che sarebbero ridicoli, ma le premesse sono decisamente gustose. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ESORDIO?

Due squadre a pari punti possono avere umori differenti: questo è il quadro della situazione verso le probabili formazioni di Turchia Portogallo, che ci presentano le possibili mosse di Vincenzo Montella e Roberto Martinez verso il big-match di oggi, sabato 22 giugno, nel girone F di Euro 2024. C’è un certo ottimismo in casa Turchia, dove la vittoria per 3-1 contro la Georgia ha consolidato lo status della Nazionale turca, che punta ad essere una mina vagante del torneo senza porsi limiti precisi, a parte naturalmente il superamento del girone, senza il quale sarebbe un flop.

Anche il Portogallo ha vinto al debutto, però il successo maturato con un’autorete e un gol al 92’ minuto dopo essere andati sotto contro la Repubblica Ceca non lascia del tutto tranquilli i lusitani, che avrebbero voluto risposte diverse dal loro debutto ad Euro 2024. La strada è comunque in discesa e ciò è fondamentale, però adesso CR7 e compagni cercano un salto di qualità anche in termini di prestazione. Tutti questi sono gli elementi da considerare presentando le probabili formazioni di Turchia Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICI COSA CI DICONO?

Come i nostri lettori sono abituati, apriamo una parentesi nelle probabili formazioni per curiosare anche nel pronostico circa Turchia Portogallo, che vede i lusitani chiaramente favoriti secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 e quindi la vittoria turca varrebbero 5,75 volte la posta in palio; il pareggio (segno X) è offerto a quota 4,25 e la vittoria del Portogallo è l’ipotesi più probabile, con il segno 2 quotato appena 1,55.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA PORTOGALLO

ECCO COSA POTREBBE FARE MONTELLA

Le probabili formazioni di Turchia Portogallo ci dicono che Vincenzo Montella dovrebbe schierare i turchi secondo il modulo 4-2-3-1. In porta Gunok, che dovrebbe essere protetto dal reparto a quattro formato da Akaydin, Kadioglu, Bardacki e Muldur da destra a sinistra; come sempre con questo modulo tattico, molto delicato sarà il lavoro della coppia mediana formata da Ayhan e Kokcu; la gioventù e la qualità di Arda Guler apriranno invece la trequarti turca, con Calhanoglu in posizione centrale e quindi avanzato rispetto al ruolo di regista nell’Inter, infine l’ala sinistra sarà il giovane bianconero Yildiz (due ali entrambe del 2005) e come centravanti il posto da titolare sarà assegnato a Yilmaz.

SCOPRIAMO LE MOSSE DI MARTINEZ

Rafael Leao rischia seriamente il posto nelle probabili formazioni di Turchia Portogallo, per le quali il c.t. spagnolo dei lusitani, Roberto Martinez, potrebbe affidarsi a un modulo 3-5-2. In porta Diogo Costa; davanti a lui attenzione quindi a una possibile difesa a tre formata da Dalot, Pepe e Ruben Dias; ecco allora Cancelo come esterno destro per aprire la folta linea a cinque del centrocampo del Portogallo, con tanta qualità garantita dai due veterani Bernardo Silva e Bruno Fernandes, poi ecco Vitinha e sulla sinistra Nuno Mendes per completare una mediana comunque all’insegna del grande valore tecnico; in attacco è intoccabile Cristiano Ronaldo, al suo fianco potrebbe giocare Jota con il jolly Conceicao dopo il gol decisivo, mentre Leao dovrà provare a risalire la corrente.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Kokcu; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz. All. Montella.

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias; Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Ronaldo, Jota. All. Martinez.











