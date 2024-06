Formazioni Ucraina Belgio/ Quote, Rebrov e Tedesco confermano tanto (Europei 2024, 26 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA BELGIO: MOSSE MOLTO IMPORTANTI!

Sale l’attesa per le ultime partite nel girone E agli Europei 2024, dunque è tempo di valutare le probabili formazioni di Ucraina Belgio: si gioca alla MHP Arena di Stoccarda alle ore 18:00 di mercoledì 26 giugno, e mai come oggi la contemporaneità con l’altra gara del girone sarà fondamentale e ricca di emozioni, perché arriviamo qui in un contesto in cui tutte le nazionali hanno 3 punti. Per l’Ucraina però il problema è che i tre gol incassati dalla Romania la rendono ultima in classifica: dunque Sergiy Rebrov deve vincere, oppure sperare che l’altra partita non finisca in parità.

Per il Belgio invece il pareggio sarebbe sufficiente, perché dopo l’imprevisto ko contro la Slovacchia i Diavoli Rossi si sono ripresi battendo la Romania per 2-0, dunque sono secondi in classifica e confermerebbero comunque questo status evitando il ko questo pomeriggio. Sarà interessantissimo scoprire cosa succederà, noi dobbiamo ancora aspettare qualche ora prima che la partita di Stoccarda prenda il via ma nel frattempo possiamo fare le nostre analisi sulle scelte che saranno operate da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Ucraina Belgio.

QUOTE E PRONOSTICO UCRAINA BELGIO

Sono i Diavoli Rossi ad essere favoriti oggi, come possiamo notare nell’analisi che all’interno delle probabili formazioni di Ucraina Belgio facciamo sulle quote emesse dalla Snai. Il segno 2 per la vittoria del Belgio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,67 volte la giocata, mentre il segno 1 sul quale puntare per l’affermazione dell’Ucraina ha un valore che ammonta a 5,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo infine il segno X per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 4,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA BELGIO

LE VALUTAZIONI DI REBROV

Rebrov ha cambiato poco anche dopo essere stato travolto dalla Romania: dunque, per Ucraina Belgio ci aspettiamo che possa confermare le sue scelte nel 4-3-3 anche se forse Yaremchuk può avere un’occasione dall’inizio, tuttavia essendo diffidato può ancora lasciare il posto a Dovbyk. A completare il tridente dell’Ucraina sarebbero poi Yarmolenko, rimesso titolare a destra, e Mudryk che avrà la maglia sull’altro versante; il dubbio maggiore riguarda il ruolo di perno davanti alla difesa, che sarebbe di Stepanenko lasciato però in panchina per 90 minuti contro la Slovacchia: a questo punto si va per la conferma di Brazhko, poi sulle mezzali avremmo come sempre Sudakov e Shaparenko anche se Malinovskyi resta un’opzione concreta. Per quanto riguarda la difesa, la novità più grande venerdì scorso ha riguardato il portiere Trubin: ancora una volta dovrebbe scalzare Lunin, con Zabarnyi e Matvienko centrali e due terzini che sarebbero Tymchyk e Zinchenko.

LE SCELTE DI TEDESCO

Sicuramente assente Lukébakio, per squalifica, in Ucraina Belgio: Domenico Tedesco dunque torna all’antico e manda in campo Trossard sulla corsia destra, ma per il resto dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che si è rimesso in corsa con il 2-0 alla Romania. Ecco allora la coppia centrale formata da Faes e Vertonghen che protegge il portiere Casteels; Castagne giocherà a destra, sull’altro versante arriva la possibile conferma per Theate che è favorito su De Cuyper e un Ferreira Carrasco che ha arretrato la sua posizione in campo. In mezzo, con la fisicità di Amadou Onana serve fosforo e Tielemans, che ha sbloccato il risultato nella seconda partita, sarà naturalmente confermato a dare ordine al Belgio; davanti a questo tandem ecco naturalmente il genio di De Bruyne a servizio dei giocatori offensivi, abbiamo già detto di Trossard a destra e allora Doku si prenderà la corsia sinistra sulla trequarti, mentre come prima punta ci sarà naturalmente Romelu Lukaku, con Openda eventualmente pronto alla staffetta o ad affiancare l’attaccante della Roma nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA BELGIO: IL TABELLINO

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Zinchenko; Sudakov, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. Allenatore: Sergiy Rebrov

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, A. Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; R. Lukaku. Allenatore: Domenico Tedesco











