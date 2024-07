Formazioni Uruguay Colombia/ Quote: c’è Lerma, Nandez squalificato (semifinali Copa America 2024, 10 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COLOMBIA: CHE SPETTACOLO!

Le probabili formazioni di Uruguay Colombia ci introducono in grande stile alla seconda semifinale di Copa America 2024, giocata al Bank of America Stadium di Charlotte alle ore 2:00 (italiane) di giovedì 11 luglio: una partita attesissima, e pazienza che da questa parte del tabellone non sia arrivato il Brasile che, proprio a causa del pareggio contro i Cafeteros nel girone, ai quarti ha incrociato un Uruguay che come nei tempi migliori, che non sono nemmeno troppo lontani, ha giocato come il suo glorioso passato richiedeva e si è preso una qualificazione ai rigori che adesso apre ai sogni di gloria.

Buon per la Colombia, che in virtù del primo posto ha pescato Panama: la nazionale di Néstor Lorenzo ha vinto con un roboante 5-0 e si è presa la semifinale, in tanti sostengono che questi Cafeteros possano addirittura vincere la Copa America 2024 ma questa notte avranno un grande banco di prova. Noi aspettiamo che la partita di Charlotte prenda il via e speriamo che sia lo spettacolo atteso, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due CT andando a leggere insieme le probabili formazioni di Uruguay Colombia.

URUGUAY COLOMBIA: PRONOSTICO E QUOTE

La situazione a margine delle probabili formazioni di Uruguay Colombia, per quanto riguarda i pronostici dell’agenzia Snai sulla semifinale di Copa America 2024, è assolutamente incerta: i Cafeteros sono favoriti ma con una distanza davvero minima tra il segno 2 per la loro vittoria e il segno 1 per l’affermazione della Celeste, stiamo parlando rispettivamente di valori da 2,80 e 2,90 volte la posta in palio. Fatto ancora curioso, il pareggio regolato dal segno X sta esattamente nel mezzo, perché con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,85 volte quello che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COLOMBIA

GLI 11 DI BIELSA

Nelle probabili formazioni di Uruguay Colombia scopriamo subito che Marcelo Bielsa deve rinunciare allo squalificato Nandez: come soluzioni alternative sulla fascia destra ci sono Guillermo Varela che sarebbe ruolo per ruolo, oppure l’adattamento di un centrale tra José Gimenez e Ronald Araujo, in questo caso lo stesso Gimenez andrebbe al centro per affiancare Mathias Olivera con la conferma di Matias Viña largo a sinistra, e Rochet in porta. Non cambia ovviamente il tandem centrale che si posiziona davanti a questo reparto arretrato: il capitano Federico Valverde agisce insieme a Ugarte supportando una linea di trequarti nella quale Maximiliano Araujo ha recuperato già per la partita contro il Brasile in cui è stato titolare, e dunque sarà confermato a sinistra con Pellistri sull’altro versante, mentre Nicolas De La Cruz fungerà da supporto a Darwin Nuñez che ancora una volta viene preferito a Luis Suarez, che in questa Copa America 2024 ha giocato pochissimo.

LE SCELTE DI LORENZO

Gioca con modulo speculare Néstor Lorenzo, e nelle probabili formazioni di Uruguay Colombia scopriamo che le scelte dovrebbero ricalcare quelle dei quarti con la sola eccezione di Lerma, che torna dalla squalifica e si riprende la maglia di esterno a destra sulla trequarti, in una linea che prevede Luis Diaz a sinistra e ovviamente James Rodriguez al centro dello schieramento, i tre si piazzano alle spalle di Jhon Cordoba che dovrebbe essere preferito a Rafael Borré per quanto riguarda la maglia di centravanti. Il portiere della Colombia sarà Camilo Vargas anche per la semifinale di Copa America 2024; Davinson Sanchez e Cuesta i due centrali davanti a lui, come terzini invece i Cafeteros dovrebbero schierare ancora una volta Daniel Muñoz e Mojica e poi ecco la cerniera che si posiziona nel settore nevralgico del campo, con Richard Rios e Uribe pronti a fare da schermo per gli avversari e impostare l’azione offensiva della loro nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COLOMBIA: IL TABELLINO

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; R. Araujo, J. Gimenez, M. Olivera, Viña; F. Valverde, Ugarte; Pellistri, N. De La Cruz, M. Araujo; Darwin Nuñez. Allenatore: Marcelo Bielsa

COLOMBIA (4-2-3-1): C. Vargas; D. Muñoz, D. Sanchez, Cuesta, Mojica; Uribe, Richard Rios; Lerma, James Rodriguez, Luis Diaz; J. Cordoba. Allenatore: Néstor Lorenzo











