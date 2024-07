DIRETTA/ Brasile Colombia (risultato finale 1-1): Cafeteros primi! (Copa America 2024, oggi 3 luglio)

DIRETTA BRASILE COLOMBIA (RISULTATO 1-1)

Brasile Colombia 1-1: il pareggio al termine della partita valida per la terza e ultima giornata del girone D della Copa America 2024 sancisce la qualificazione di entrambe le Nazionali per i quarti di finale della competizione, ma è la Colombia a vincere il girone con 7 punti in classifica, mentre il Brasile chiude in seconda posizione a quota 5. Per la Colombia la prossima avversaria sarà Panama, mentre il Brasile è atteso da un grande classico del calcio sudamericano contro l’Uruguay.

Raphinha aveva in verità portato avanti la nazionale verdeoro con uno splendido calcio di punizione di sinistro già al 12′ minuto di gioco, poi nel recupero del primo tempo è arrivata la rete di Daniel Munoz per i Cafeteros al termine di una ottima azione corale della Colombia, che conferma il proprio valore e porta a 26 partite consecutive la propria striscia di imbattibilità. Nell’altra partita del gruppo, il Costa Rica ha battuto per 2-1 il Paraguay, ma entrambe sono state eliminate. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER IL PRIMATO!

Quello con la diretta di Brasile Colombia è un appuntamento straordinario nella prima fase di Copa America 2024: alle ore 3:00 italiane di mercoledì 3 luglio, presso il Levi’s Stadium di Santa Clara in California, si gioca per l’ultima giornata del girone D, e in palio c’è il primo posto in classifica. La Colombia è a punteggio pieno, il Brasile no: i verdeoro hanno clamorosamente pareggiato contro il Costa Rica all’esordio e dunque ora hanno bisogno di una vittoria per sorpassare i Cafeteros, perché arrivare secondi significherebbe finire in pasto all’Uruguay nei quarti di finale e dunque complicarsi tremendamente la vita.

Va detto che tecnicamente, nonostante il 4-1 al Paraguay, il Brasile potrebbe anche essere eliminato ma in questo caso dovrebbe perdere male con conseguente vittoria in goleada del Costa Rica; possiamo dare la Seleçao qualificata ma, appunto, la nazionale di Dorival Junior vuole prendersi il primato e mandare un segnale forte alle sue rivali. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Brasile Colombia, mentre aspettiamo possiamo fare qualche rapidra considerazione sulle scelte che i due CT opereranno sul terreno di gioco del Levi’s Stadium, dando uno sguardo approfondito alle probabili formazioni della partita di Copa America 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA DI BRASILE COLOMBIA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per la Copa America 2024 possiamo ricordare che la diretta tv di Brasile Colombia sarà fornita da Sportitalia, emittente che trovate in chiaro al numero 60 del digitale terrestre e che garantirà la messa in onda della partita. Sarà possibile anche tramite il servizio di diretta streaming video di Brasile Colombia che non comporta costi aggiuntivi, perché vi basterà visitare il sito www.sportitalia.com o attivare la relativa app; inoltre possiamo dire che la mobilità riguarda anche la piattaforma Mola Tv, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento per avere le immagini a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COLOMBIA

Turnover o meno nella diretta Brasile Colombia per Dorival Junior? La posta in palio è alta dunque tecnicamente no, ma qualcosa potrebbe comunque cambiare. Intanto, Militao rischia sulla pressione di Gabriel Magalhaes, conferme per Marquinhos e Alisson così come per Danilo e Wendell sulle corsie laterali, poi a centrocampo ci aspettiamo che Douglas Luiz, appena ufficializzato dalla Juventus, torni titolare per Joao Gomes piazzandosi a fianco di Bruno Guimaraes. Davanti, terno al lotto: Gabriel Martinelli può sostituire Savio ma dovrebbe giocare a destra perché sull’altro versante c’è Vinicius Junior, possibili conferme per Paquetà e Rodrygo ma occhio sempre al giovanissimo Endrick e a Raphinha.

Modulo speculare per la Colombia di Néstor Lorenzo, che sembra aver ritrovato il miglior James Rodriguez: l’ex Real Madrid e Bayern gioca sulla trequarti alle spalle di Jhon Cordoba o Rafa Borré, Jhon Arias e Luis Diaz gli esterni alti mentre a centrocampo accompagna il tandem formato da Richard Rios e Lerma. Per quanto riguarda invece la difesa, in porta Camilo Vargas ha strappato il posto all’ex Arsenal e Napoli Ospina; davanti a lui abbiamo Davinson Sanchez che fa coppia con Cuesta, sugli esterni invece corrono Daniel Muñoz a destra e Mojica a sinistra, non dovrebbero esserci sorprese di sorta.

QUOTE E PRONOSTICO BRASILE COLOMBIA

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta di Brasile Colombia indicano la Seleçao come nazionale favorita nella partita di Copa America 2024: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe infatti guadagnare 1,80 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 2 per l’affermazione della Colombia porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte la somma versata. Abbiamo infine il segno X sul quale puntare per il pareggio, in questo caso il bookmaker prevede una cifra che ammonta a 3,55 volte l’importo che investirete per questa eventualità.











