PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: CHI GIOCA L’ANTICIPO AL BENTEGODI?

Il campionato di Serie A ripartirà con una partita subito molto significativa, scopriamo quindi insieme le probabili formazioni Verona Inter in vista del match del sabato pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto gli ospiti nerazzurri: dopo il pareggio contro il Napoli, mister Simone Inzaghi vuole tornare subito alla vittoria, anche perché quest’anno la lotta per la conquista dello scudetto si annuncia davvero emozionante e ogni punto potrebbe fare la differenza.

Gli orizzonti sono naturalmente diversi per l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, l’unica squadra del campionato che non ha ancora mai pareggiato. Quattro vittorie per ora bastano a stare fuori dalla zona più calda, ma ci sono quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e allora oggi sarebbe prezioso un risultato positivo, che darebbe anche una grande spinta psicologica. Tutto questo per inquadrare la partita, adesso analizziamo meglio le probabili formazioni Verona Inter.

PRONOSTICO E QUOTE SONO “NERAZZURRI”

Parliamo anche del pronostico per accompagnare le probabili formazioni Verona Inter e dobbiamo dire che l’agenzia Snai non ha dubbi in proposito. L’Inter è nettamente favorita e il segno 2 è quotato a 1,35, mentre già per il segno X si arriva a 5,25. Infine, in caso di vittoria casalinga del Verona abbiamo il segno 1 che varrebbe ben 7,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

ECCO LE DECISIONI DI ZANETTI

Le probabili formazioni Verona Inter ci dicono che l’allenatore di casa Paolo Zanetti dovrebbe avere le idee molto chiare sul modulo 4-2-3-1 con Montipò titolare fra i pali; la difesa a quattro formata da Tchatchoua, Magnani, Coppola e Bradaric da destra a sinistra; in mediana un compito molto delicato in entrambe le fasi di gioco sarà quello affidato a Belahyane e Serdar; infine il reparto offensivo dell’Hellas si aprirà con Suslov a destra, poi ecco Harroui trequartista centrale, Lazovic come ala sinistra ed infine il centravanti Tengstedt. Una possibile alternativa è il 3-5-1-1, che a livello di uomini comporterebbe l’inserimento di Daniliuc al posto di Bradaric.

ATTENZIONE A DUE BIG PER INZAGHI

Calhanoglu è ancora alle prese con qualche problema muscolare riemerso in Nazionale e Lautaro Martinez arriva da un viaggio intercontinentale, per cui nelle probabili formazioni Verona Inter ecco che Simone Inzaghi dovrebbe scegliere Asllani in cabina di regia, mentre il Toro potrebbe subire la concorrenza di Taremi per affiancare Thuram in attacco. Per il resto si segnalano altri due possibili ballottaggi, con Pavard favorito su Bisseck per completare la difesa con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer e poi Dumfries che dovrebbe avere la meglio su Darmian come esterno destro di un centrocampo dove avremo anche le mezzali Barella e Mkhitaryan e l’ex Dimarco a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: IL TABELLINO

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.