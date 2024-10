PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS INTER: LE SCELTE PER BERNA!

L’analisi delle probabili formazioni Young Boys Inter ci conduce a parlare della partita del Wankdorf, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre: siamo nella terza giornata di Champions League 2024-2025 e per l’Inter arriva un compito abbordabile con il quale confermare non solo la bella vittoria di Roma in campionato, ma ovviamente anche il percorso fatto fino a qui in Champions League, che ha portato in dote prima un positivo pareggio sul campo del Manchester City e poi il poker alla Stella Rossa, Inter che dunque sta navigando secondo copione restando in corsa per andare subito agli ottavi.

Lo Young Boys invece appare destinato all’eliminazione senza passare dai playoff: gli svizzeri hanno perso entrambe le partite, senza segnare gol e incassandone otto. Vero che hanno giocato contro Aston Villa e Barcellona, ma è proprio in termini generali che il livello sembra non essere alla portata di una prosecuzione della corsa. Per questo motivo stasera la banda di Simone Inzaghi ha una bella occasione: vedremo allora cosa succederà a Berna, mentre aspettiamo che si giochi facciamo le nostre ipotesi sul modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni Young Boys Inter.

YOUNG BOYS INTER: PREVISIONI E QUOTE

Ovviamente i nerazzurri partono nettamente favoriti a Berna, come vediamo anche nelle quote Snai a margine delle probabili formazioni Young Boys Inter: il segno 2 per la vittoria della Beneamata porta in dote una somma pari a 1,35 volte quanto messo sul piatto, ma già con l’opzione del pareggio – segno X – arriviamo ad un valore corrispondente a 5,25 volte la giocata e saliamo addirittura a 8,00 volte l’importo investito sulla partita con il segno 1, sul quale puntare per l’affermazione casalinga dello Young Boys.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS INTER

GLI 11 DI MAGNIN

Lo schieramento che ipotizziamo nelle probabili formazioni Young Boys Inter, per quanto riguarda Joel Magnin, è un 4-3-1-2: in porta come sempre c’è il veterano Von Ballmoos, che avrà davanti a lui due centrali difensivi in Mohamed Camara e Benito, mentre a operare sulle corsie laterali dovrebbero essere Athekame a destra e Conté sull’altro versante. In mezzo al campo ecco Joel Monteiro, che si adatta a fare la mezzala e lo fa molto bene essendo il capocannoniere dello Young Boys; spazio poi a Niasse e Males per completare la linea, ad agire invece tra le linee dovrebbe essere Ugrinic che si può giocare il posto con Ebrima Colley.

Quest’ultimo lo abbiamo visto anche in Italia, ed è un giocatore che potrebbe cambiare lo schieramento della squadra svizzera aprendo al tridente; in questo caso torna valida anche la candidatura di Virginius che si prenderebbe una maglia sulla sinistra, davanti a tutti con il modulo di cui abbiamo parlato avremmo Itten e Meschack Elia ma attenzione alla candidatura di Ganvoula, che potrebbe prendere il posto di uno dei due e iniziare la partita di Champions League.

LE SCELTE DI INZAGHI

Purtroppo le probabili formazioni Young Boys Inter parlano delle indisponibilità di Acerbi e Calhanoglu, infortunatisi domenica sera: il turco è recuperabile ma nel weekend c’è la Juventus, quindi non si rischia anche considerando l’impegno abbordabile e a centrocampo, stante le assenze anche di Asllani e Zielinski, saranno straordinari per Mkhitaryan ma anche Frattesi e Barella, quest’ultimo in posizione di regista davanti alla difesa. A protezione di Sommer ci sarà De Vrij a comandare il reparto, conferma per Alessandro Bastoni mentre per la terza maglia ci sarà un ballottaggio aperto.

Bisseck potrebbe infatti prendere il posto di Pavard per naturale turnover, lo stesso potrebbe succedere sulle due corsie laterali dove Dumfries e Carlos Augusto si preparano a sostituire Darmian e Dimarco, quest’ultimo in particolare ha bisogno di rifiatare. Per quanto riguarda l’attacco, Simone Inzaghi medita di far riposare almeno uno dei due attaccanti: dovrebbe toccare a Lautaro Martinez, matchwinner allo stadio Olimpico, e dunque la maglia da titolare al fianco di Marcus Thuram sarebbe di Taremi, che nella prima da titolare contro la Stella Rossa ha fatto molto bene trovando gol e assist.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS INTER: IL TABELLINO

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Von Ballmoos; Athekame, M. Camara, Benito, Conté; Males, Niasse, Joel Monteiro; Ugrinic; Itten, M. Elia. Allenatore: Joel Magnin

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi