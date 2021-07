Formula 1, Gp Austria 2021/ Liuzzi: “Verstappen favorito, può ripetersi!” (esclusiva)

Pronostico Gp Austria 2021, il punto di Liuzzi: sarà ancora duello Verstappen-Hamilton!

Nuovo appuntamento per la Formula 1 sul circuito del Red Bull Ring col Gran Premio d’Austria 2021: dopo la magnifica vittoria di Max Verstappen occorsa proprio qui solo pochi giorni fa, siamo ancora di scena a Zeltweg, dove speriamo di assistere di nuovo a un bollente duello tra l’olandese, leader della classifica, e il campione del mondo Lewis Hamilton. I due stanno animando queste prime battute del campionato del mondo, regalandoci grandi emozioni in pista: pure non saranno i soli da tenere d’occhio in questo secondo fine settimana austriaco. Ecco allora la Ferrari, appannata nelle ultime uscite, come pure la McLaren, sempre trascinata da uno strabiliante Lando Norris, fino a una bella schiera di outsider, pronti a dare spettacolo. Per presentare il Gran Premio d’Austria 2021 della Formula 1 abbiamo sentito Vitantonio Liuzzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Sarà ancora un duello Verstappen – Hamilton? Dovrebbe essere così, visto che tutta questa stagione dovrebbe essere caratterizzata dal duello Verstappen – Hamilton. Semmai la Red Bull ha lavorato più sullo sviluppo della macchina quest’anno, rispetto alla Mercedes che sta già pensando alla prossima stagione.

La Red Bull favorita dal circuito… Sono piuttosto le caratteristiche del circuito a favorire la Red Bull.

In caso di un altro successo Verstappen lanciato verso il Mondiale? Diciamo che avrebbe ancora più possibilità di vincere il Mondiale anche se manca ancora tanto tempo alla fine della stagione.

Ferrari non pervenuta: quali sono i problemi della rossa… La Ferrati ha una meccanica che va bene sui circuiti lentissima, non va bene nei circuiti medio – veloci dove ha notevoli carenze. Considerando che da qui alla fine della stagione dovrebbero esserci soprattutto circuiti medio – veloci, la Ferrari potrebbe trovarsi in difficoltà.

Qual è stato il pilota e la macchina sorpresa di questo inizio stagione? Norris ha fatto molto bene, rispetto a un Ricciardo da cui mi aspettavo molto di più e che ha sempre sopravanzato.

E il pilota e la macchina delusione? Mi aspettavo di più da Tsunoda, il pilota giapponese che finora ha commesso diversi errori e non ha fatto molto bene.

Chi vincerà il Gran Premio d’Austria? Credo che possa ripetersi Verstappen in questo Gran Premio d’Austria.

