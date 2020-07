Formula 1, Gp Ungheria 2020/ Liuzzi: “Verstappen favorito a Budapest” (esclusiva)

Domenica ci attende il Gran Premio d’Ungheria 2020 della Formula 1: si vola dunque a Budapest per disputare il terzo Gp della stagione, gara che potrebbe riservarci anche grandi sorprese. Lo sperano i tifosi della Ferrari, che dopo doppio zero del Gp di Stiria, dove Vettel e Leclerc si sono autoeliminati nel primo giro, sperano in una reazione da parte della scuderia del cavallino rampante, specie in una pista favorevole come è l’Hungaroring. A Budapest pure ci attendiamo grande spettacolo della Redbull di Verstappen, ancora a secco di soddisfazioni, mentre è certo che a divertire saranno ancora le due Mercedes. Le Frecce d’Argento hanno infatti aperto questo mondiale della formula 1 con il miglior dei modi, con il successo di Bottas nella prima prova austriaca e il trionfo di Hamilton nella gara stiriana: saranno loro a dominare anche il Gran Premio d’Ungheria 2020? Al momento ci pare un’ipotesi assai realistica, ma le sorprese chiaramente non mancheranno, come già occorso. Presentare il Gran Premio d’Ungheria, terza prova della Formula 1 2020 abbiamo sentito Vitantonio Liuzzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio d’Ungheria? Sarà sicuramente una gara diversa dal Gran Premio d’Austria, visto che l’Hungaroring è un circuito molto più lento, caratterizzato da molti saliscendi. La Ferrari in Ungheria potrebbe trovarsi molto bene…

Duello Hamilton – Bottas per il titolo? Credo che possa esserci veramente un duello Hamilton – Bottas per la conquista del titolo, con la Mercedes che mantiene sempre un vantaggio rispetto alle altre macchine.

Disastro Ferrari: solo errori tecnici dei due piloti in Austria? Nella prima gara si è trattato di problemi tecnici, nella seconda tutto è stato caratterizzato dall’errore di Leclerc che ha poi ha causato l’incidente con Vettel.

Norris ormai una certezza, come la stessa McLaren? Bravo Norris e complimenti alla McLaren in queste due prime prove del Mondiale. La McLaren in effetti sta lavorando molto bene. E lo stesso Norris si sta confermando un ottimo pilota. Dovremo aspettare però i prossimi Gran Premi per vedere sia il livello di miglioramento della McLaren, sia per vedere cosa farà Norris in futuro.

Red Bull in difficoltà, la sorprende questa cosa? No perchè la Red Bull deve colmare ancora il divario che ha con la Mercedes, non è ancora al livello della monoposto tedesca.

Cosa pensa del ritorno di Alonso in Formula 1? Credo che poi la sua decisione di tornare a 39 anni in Formula 1 alla Renault sia una buona cosa. Alonso vuole dimostrare tutto il suo valore e la monoposto francese ha scelto lui al posto di Ricciardo che andrà in McLaren. Un Alonso che per il suo palmares di pluricampione del mondo ha tutto il diritto di confermare tutte le sue qualità di grande pilota della Formula 1!

Chi vincerà a Budapest? Credo che a Budapest possa esserci un successo della Red Bull e di Verstappen.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA