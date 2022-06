Foto Lory Del Santo, ferita prima dell’Isola/ Frattura: operata, “placche e chiodi”

Lory Del Santo, le foto della ferita prima dell’Isola dei Famosi

Nelle settimane che hanno preceduto lo sbarco di Lory Del Santo in Honduras, insieme al compagno Marco Cucolo in qualità di concorrenti dell’Isola dei Famosi, la regista e showgirl è stata vittima di un brutto incidente che ha in qualche modo reso impari la sua stessa partecipazione al reality. Si tratta di un problema serio alla spalla, come confermato da alcune foto di Lory Del Santo di cui la redazione de IlSussidiario.net è entrata in possesso, nelle quali è possibile notare la ferita piuttosto vistosa procuratasi a causa di una brutta caduta.

Lory Del Santo sarebbe scivolata sulle scale condominiali rese pericolose poiché appena lavate e la conseguente caduta le avrebbe provocato una frattura importante per la quale è stato necessario un intervento chirurgico avvenuto nella prima metà dello scorso gennaio.

Lory Del Santo operata per una frattura alla spalla

L’intervento al quale si è sottoposta Lory Del Santo per curare la frattura alla spalla poco prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha necessitato l’inserimento di placche e chiodi. E’ questo il principale motivo per il quale, una volta in Honduras, la regista ed attrice non ha potuto sottoporsi a prove fisiche importanti, per non compromettere l’esito dell’operazione alla quale si è sottoposta.

Dalle foto relative al post operazione di Lory Del Santo è possibile notare la ferita piuttosto importante che parte dalla spalla e si estende lungo la parte alta del braccio e per la quale sono stati necessari diversi punti di sutura. Nel corso della sua partecipazione all’Isola, tuttavia, la regista ha preferito non citare mai l’incidente di cui è stata vittima poco prima della sua partenza ma soprattutto è stata l’unica naufraga a non recarsi mai in infermeria, a dispetto di quanto accaduto con alcuni suoi compagni di avventura, ‘rei’ di aver approfittato di un controllo medico per potersi rifocillare.

