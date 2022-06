Francesca Barra difende Fedez dopo audio psicologo/ Frecciata a Selvaggia Lucarelli?

Francesca Barra a difesa di Fedez: il lungo messaggio dopo gli audio del rapper

Negli ultimi giorni Fedez ha deciso di rendere pubblici alcuni intimi audio, condivisi sul proprio profilo Instagram. Il rapper ha voluto condividere gli stralci di un lungo confronto avuto con il suo psicologo, il giorno stesso in cui gli è stato diagnosticato il tumore al pancreas. La scelta di esporre pubblicamente fatti così privati ha però scatenato le polemiche. Pur senza nominarlo direttamente, Selvaggia Lucarelli ha criticato quanto pubblicato accusandolo di narcisismo e di esibire la sua malattia sui social. Sul dibattito generatosi negli ultimi giorni, è intervenuta poco fa anche Francesca Barra.

La giornalista, attraverso un lungo post condiviso su Instagram, ha preso le difese di Fedez. A corredo di uno scatto che ritrae il rapper assieme a Chiara Ferragni, il messaggio fiume di Francesca Barra: “Abbiamo visto morire tante persone durante il Covid, pensavo che fossimo diventati più prudenti nel giudicare almeno la vita, quando questa trionfa. E invece eccoci qua a contestare il modo ideale per raccontare la paura, pretendendo quasi una censura. Non esiste un termometro che stabilisce che raccontare ad esempio la malattia della migliore amica, di un familiare ha senso e condividere un audio in cui ci si mostra disperati, è sbagliato“.

Francesca Barra ritiene che non sia giusto giudicare eccessivamente la vita degli altri e, soprattutto, il modo in cui le persone gestiscono il proprio dolore: “Se c’è una cosa che la vita mi ha insegnato, attraverso il dolore che ho vissuto e quello che ho raccontato, è che non è possibile stabilire un modo, un tempo e un luogo dove esorcizzarlo. Non c’è un’esperienza di vita che vale la pena condividere e una che si deve nascondere. Ho troppo rispetto per la malattia per voler essere l’unica a spiegare cosa si provi a tenere la mano della persona che amavo e che è morta combattendo“.

La giornalista difende Fedez dalle accuse di egocentrismo, spiegando come tutti noi utilizziamo quotidianamente i social per dire la nostra sui più disparati temi: “State dicendo che Fedez ha usato eccessivamente uno strumento. Parlate di ego, quando ogni giorno usiamo i social per dire la nostra […] Stupiamoci di ben altri utilizzi: l’odio, la superficialità, la volgarità, il Cattivo esempio, le menzogne, il ricatto, la ferocia giudicante“. E conclude: “È più forte la vita che vince e l’amore che si prende cura di te, di qualsiasi lezione di vita su cosa deve fare il prossimo“.

