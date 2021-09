Francesca Cipriani, ultimi acquisti primi del Grande Fratello Vip 6/ Costume rosso…

Francesca Cipriani è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 6. La conferma è arrivata da Tv, Sorrisi e Canzoni che, su Instagram, ha pubblicato in anteprima la copertina del numero in edicola dal 7 settembre con tutto il cast della nuova edizione del reality. Dopo anni dalla sua prima esperienza come concorrente di un’edizione nip, dunque, Francesca Cipriani sta per attraversare nuovamente la porta rossa. Prima di tuffarsi nella nuova avventura televisiva, la showgirl, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Nuovo, ha fatto shopping per sfoggiare nella casa più spiata d’Italia outfit mozzafiato.

Grande Fratello Vip 6, concorrenti/ "Alex Belli in Casa con un'ex. Torna la Cipriani"

I paparazzi, come fa sapere Riccardo Signoretti su Instagram pubblicando le immagini dello shopping, hanno pizzicato Francesca Cipriani mentre prova un costume all’interno di un negozio. La showgirl sfoggia così un costume rosso in stile Baywatch con cui conquisterà il cuore del pubblico del reality show di canale 5.

Francesca Cipriani, dedica al fidanzato Alessandro Rossi/ "Il cielo è sempre più blu"

Francesca Cipriani, outfit mozzafiato per il Grande Fratello Vip 6

Francesca Cipriani è pronta a sfruttare la grande occasione che le ha offerto Alfonso Signorini. Nella valigia della showgirl, sicuramente, non mancheranno outfit mozzafiato che esalteranno le sue curve dopo l’ultimo intervento di chirurgia estetica. A febbraio scorso, come ricorda Riccardo Signoretti, la Cipriani aveva annunciato così l’intervento: «Mi trasformerò in una via di mezzo tra Barbie e Kim Kardashian!».

A seguirla da casa ci sarà il fidanzato Alessandro Rossi. Innamorata, serena e felice accanto all’uomo che è riuscito a conquistare il suo cuore, la Cipriani, durante l’avventura nella casa, riceverà la proposta di matrimonio? In attesa di scoprirlo, prepara la valigia per varcare la porta della casa di Cinecittà.

Francesca Cipriani: "Alcolici a pagamento al mio party? Ecco perché"/ "Ho deciso di…"





© RIPRODUZIONE RISERVATA