Francesca Cipriani/ Alex Belli e Karia Ricciarelli la allontanano da Giucas Casella?

Francesca Cipriani lontana da Giucas Casella? Tra la showgirl e l’illusionista c’è un rapporto d’amicizia speciale nato durante la comune avventura all’Isola dei Famosi 2021. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, la Cipriani e Casella trascorrono molto tempo insieme, ma alcuni atteggiamenti di Francesca hanno causato alcuni problemi fisici a Giucas. Dopo avergli tirato i capelli e aver coperto la sua chioma con uno spray colorato, la Cipriani ha provocato un dolore alla schiena di Giucas.

Francesca Cipriani, infortunio alla schiena al GF Vip/ Come sta? "Si è bloccata..."

Tutto è accadutodurante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 quando, in preda all’entusiasmo per aver finalmente ricevuto la tinta per i suoi capelli, si è tuffata su Giucas il quale ha provato ad allontanarla. Il giorno successivo, Giucas ha accusato un dolore alla schiena. Gli atteggiamenti della Cipriani hanno così portato gli altri concorrenti a condannare tali gesti al punto che Katia Ricciarelli, Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri la considerano “pericolosa”.

"Francesca Cipriani è pericolosa"/ Alex Belli e Soleil Sorgel, l'attacco al GF Vip

Francesca Cipriani, il dramma senza fine dei suoi capelli

Il dramma dei capelli di Francesca Cipriani continua. Dopo aver partecipato alla scorsa puntata con una fascia tra i capelli per coprire l’errore fatto con la tinta, la Cipriani si è affidata alle mani di Jo Squillo per risolvere il problema. Il primo intervento di Jo, però, si è concluso con una cute arrossata e un colore decisamente diverso da quello originale. “Mi brucia la testa, chiamate qualcuno, vi prego aiutatemi”, ha detto la Cipriani scoppiando a piangere. La showgir, in presa all’ansia, ha fatto fatica a calmarsi temendo di aver rovinato per sempre la chioma. Il giorno successivo, però, con estrema calma, è riuscita a sistemare il danno restituendo un po’ di serenità alla Cipriani.

Francesca Cipriani, spry su Giucas in diretta/ Video, ridotto così: capelli rossi e…

I guai però per Francesca non sono finiti qui. Mentre stava facendo degli esercizi di aerobica insieme agli altri inquilini, è rimasta bloccata con la schiena avvertendo un forte dolore nella zona lombare. Nella prossima puntata il pubblico spera di vedere Francesca in buone condizioni di salute e con la tinta dei capelli sistemati. La soubrette ha esclamato: “Me ne capita una dietro l’altra”, in effetti non è un periodo positivo per lei a parte la parentesi fidanzato che l’ha fatta rinascere. Tra continui televoti, tinte sbagliate e dolori fisici, sarà il caso di mandarla a Casa? Il pubblico sta pensando che forse per lei sia giunto il momento di ritornare tra le braccia di Alessandro, altri invece sono convinti che la ragazza dovrebbe continuare perché tiene alto il morale dentro la Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA