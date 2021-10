“Francesca Cipriani è pericolosa”/ Alex Belli e Soleil Sorgel, l’attacco al GF Vip

Francesca Cipriani nel mirino di Alex Belli e Soleil Sorge, ma anche di Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Al termine della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che ha decretato l’eliminazione di Ainett Stephens, i quattro gieffini si sono ritrovati intorno al tavolo per la cena. L’occasione ha permesso al gruppo di ripercorrere quanto accaduto in puntata e al centro della conversazione è finita Francesca Cipriani i cui atteggiamenti sembrerebbero aver stancato i tre componenti della stanza del sole e la Ricciarelli.

In particolare, Alex Belli e Soleil Sorge, sempre più in sintonia, criticano gli atteggiamenti della Cipriani considerandoli “sopra le righe” e soprattutto, “pericolosi”. L’attore ammette di non gradire i gesti nei confronti di Giucas Casella il quale potrebbe farsi male per l’irruenza della Cipriani.

Francesca Cipriani nel mirino di Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri

Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri hanno un pensiero comune su Francesca Cipriani, condiviso anche da Katia Ricciarelli che, durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, ha deciso di nominarla. “A me non piace“, ammette Davide Silvestri che, dopo aver puntato Raffaella Fico e Ainett Stephens, punta anche sull’eliminazione della Cipriani.

“La bambola assassina è forse l’unica cosa che mi piace. A me non piace l’esasperazione”, aggiunge Soleil. “A tratti la trovo pericolosa. A Gicuas gli ha spaccato le costole (il riferimento è all’Isola dei Famosi ndr). Ho salvato Giucas due o tre volte”, dice Belli. “Giucas non ha 20 anni. A me non piace, lo trovo di cattivo gusto”, conclude Davide Silvestri trovando l’approvazione della Ricciarelli. Se dovesse salvarsi nel televoto contro Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi, la Cipriani finirà, dunque, nuovamente al televoto?

