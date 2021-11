Francesca Cipriani/ “Cardi B? Musica delle nuove generazioni, voglio l’Ave Maria!”

Francesca Cipriani risate assicurare con Giucas Casella

Francesca Cipriani regala momenti di grandi risate e trash puro insieme al suo partner preferito Giucas Casella. Nella puntata di lunedì li abbiamo visti alle prese con un quiz posto dalla redazione per vincere l’extra budget: la domanda è “quali sono gli ingredienti della pasta aglio olio e peperoncino?“, i due rispondono lasciando da parte però acqua e sale; il Grande Fratello dona loro una seconda chance chiedendo i nomi dei sette nani, i due riescono a tirare fuori con fatica solo quattro nomi validi e molti altri di fantasia, scatenando il web che prende in giro questa coppia esilarante a colpi di tweet e meme.

Francesca Cipriani, confessione choc al GF Vip/ "Avevo una malformazione al seno..."

Durante la puntata Alfonso ha mostrato una clip con tutti gli strafalcioni dei vip e una delle protagoniste è ovviamente Francesca, sempre in coppia con Giucas. Durante la settimana Francesca Cipriani si è sempre impegnata nella vita sociale della casa: parla con tutti, si diverte, ci regalata altri teatrini con l’illusionista.

Francesca Cipriani "In Cina mangiano cani e gatti, cattivo esempio"/ Soleil attacca!

Francesca Cipriani: critiche dopo lo scivolone sula cucina cinese

Il momento più conviviale all’interno del Grande Fratello Vip è la cena, dove i vipponi intavolano discorsi che coinvolgono tutti: la sera del 10 novembre si è parlato di tradimenti e Francesca Cipriani è subito intervenuta, andando contro corrente rispetto agli altri dicendo “il tradimento di testa è grave come quello di corpo, perché siamo tutti capaci di intendere e di volere”.

Nei giorni scorsi la gieffina si è lasciata andare ad un commento fuori luogo sulla cultura cinese: “Non prendete esempio dalla Cina, perché mangiano pure i cani e i gatti. Quello non è un buon esempio. Ho visto il servizio de Le Iene sui cani e i gatti e mi sono sentita male davvero. Senti io la penso così”. Parole che non sono certo passare inosservate: “Perché non vedo indignazione e urla alla squalifica per la frase della Cipriani sulla cucina Cinese come avete fatto per la frase sulle scimmie di Soleil? State dimostrando che il problema non è ciò che è stato detto ma la persona”, ha commentato un utente su Twitter.

Rita De Michele, mamma Francesca Cipriani "Soleil irrispettosa"/ "Montano signore"

Francesca Cipriani disprezza la musica di Cardi B: “meglio l’Ave Maria”

Nel corso della serata di ieri, Francesca Cipriani è rimasta spesso in disparte insieme a Carmen Russo ed a Manuel Bortuzzo. La Vippona, pur partecipando attivamente alla festa organizzata dal Grande Fratello Vip alla vigilia della nuova scoppiettante puntata di stasera, ha manifestato un po’ di perplessità sulla scelta della musica, troppo “tamarra” secondo i Vipponi. “Questa non piace neanche a me, ragazzi”, ha commentato perplessa l’ex Pupa, riferendosi alla musica in sottofondo. Rivolgendosi poi a Manuel gli ha confidato: “Io volevo chiedere l’Ave Maria, è una canzone stupenda ma… l’Ave Maria mi fa piangere, è una canzone meravigliosa”, ha proseguito, disprezzando Cardi B in sottofondo.

Nonostante abbia 37 anni, Francesca Cipriani non sembra affatto contenta delle scelte degli autori del Grande Fratello Vip rispetto alla musica per festeggiare in compagnia: “Questa è la musica delle nuove generazioni!”, ha esclamato con disappunto, trovando d’accordo Katia Ricciarelli, Carmen Russo e Aldo Montano, tutti in disparte durante i festeggiamenti. La ballerina ha infatti confermato: “Ma la disco degli anni Ottanta era almeno un’altra cosa!”.

La Cipriani e la Ricciarelli schifate, mentre Carmen Russo, nonostante sia riluttante, non fa a meno di ballare e muoversi a ritmo. QUESTA DONNA. #GFVIP pic.twitter.com/9XnohUrGvA — cristian ❤️ | (taylor’s version) (@mariahsbubble) November 12, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA