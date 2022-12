Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, quando il primo figlio?/ “Non vediamo l’ora..”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati soltanto qualche giorno fa, ma pensano già a diventare genitori. La coppia, che dopo il matrimonio è stata ospite di Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello VIP, adesso pensa a coronare il sogno di avere il primo figlio e lo ha ammesso nel corso di una intervista a Verissimo. “Non vediamo l’ora!”, hanno detto con tanta emozione. Al momento, dunque, non c’è nessuna gravidanza da annunciare, ma probabilmente si sono messi già all’opera.

Non è dato sapere insomma quali saranno le tempistiche attraverso cui il bebè arriverà, ma non ci sono dubbi in merito al fatto che sarà desiderato. Per Francesca Cipriani diventare mamma è un desiderio da realizzare al più presto. “La prossima volta che rientro in una sala operatoria sarà per partorire. Basta chirurgia. Lo facevo perché mi mancava qualcosa. Quando si raggiunge lo star bene con se stessi e con la persona che hai accanto non le cerchi più queste cose qua”, ha aggiunto.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, quando genitori? Il desiderio sul sesso

I neo sposini Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, in merito al sogno di diventare presto genitori, hanno ammesso nel salotto di Silvia Toffanin di avere anche una preferenza in merito al sesso del primo figlio. A svelarlo, in particolare, è stato il marito della showgirl, che è già papà di un bambino di 3 anni da una relazione passata e per questo motivo vorrebbe una bambina. “Speriamo che Dio ce la doni”, questa la sua speranza.

L’ex concorrente del Grande Fratello non ha alcun dubbio sul fatto che ciò avverrà a breve: “È già pronta a scendere”, ha scherzato. Poi la promessa di amore eterno: “Ho scelto l’uomo migliore, come te non c’è nessuno. Sei buono, gentile, sei tutto, sei la mia vita”.

