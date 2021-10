Francesca Cipriani e Alessandro Rossi stanno recitando?/ Nascono i primi dubbi al GF VIP

Un momento molto bello per Francesca Cipriani all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 che ha potuto finalmente riabbracciare il suo tanto amato fidanzato Alessandro Rossi, infatti il ragazzo è entrato all’interno della casa per restare qualche giorno accanto a Francesca. Dopo svariati tranelli i due sono riusciti a ricongiungersi e dopo qualche bacio e abbraccio Alfonso Signorini ha voluto fare uno scherzo a Francesca dicendole che era giunto il momento per i due di separarsi per vedere le reazioni della showgirl a questa frase prima di dirle finalmente che il suo amato Alessandro avrebbe trascorso qualche giorno all’interno della casa.

La scelta di far entrare Alessandro Rossi nella casa è nata nella redazione del reality dopo che la showgirl ascoltando alcune canzoni romantiche si era commossa pensando alla lontananza da Alessandro di cui è tanto innamorata e lo dimostra attraverso le sue reazioni ogni qual volta lo vede o crede di poterlo vedere.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi parteciperanno insieme al Grande Fratello d’ora in poi?

Al termine della puntata la redazione per garantire una buona permanenza ad Alessandro Rossi all’interno della casa accanto a Francesca Cipriani ha fornito ai concorrenti tutto il materiale per una tipica cena romagnola in suo onore. La permanenza di Alessandro Rossi all’interno della casa potrebbe essere definitiva? Per scoprirlo bisognerà attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Intanto la relazione tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi non sembra convincere proprio tutti, qualcuno ha insinuato che la relazione tra i due sia finta e che entrambi stiano recitando una parte. Anche Adriana Volpe, tempo fa, aveva espresso la sua opinione in merito a Francesca Cipriani. Secondo l’opinionista, infatti, Francesca gioca a fare la svampita consapevole della potenzialità che questo atteggiamento può avere all’interno dello show…

