“Francesca Cipriani, i denti? ha esagerato rischia”/ Il dentista dei vip “potrebbero durare 5gg o 30 anni”

Durante un’intervista a Casa Chi è intervenuto Emanuele Puzzilli, il dentista dei vip, che ha migliorato il sorriso di tanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra cui, Francesca Cipriani protagonista di uno spiacevole episodio con i denti proprio durante questa edizione del reality show. I denti della Cipriani infatti, sono stati ritrovati all’interno del tiramisù da Nicola Pisu, questo episodio ha scatenato l’ilarità di tutti i concorrenti, soprattutto quella di Alex Belli che ha commentato l’accaduto con: “Un tiramisù al dente”.

Francesca Cipriani lascia GF VIP?/ Video: crisi isterica dopo sorpresa del fidanzato

Per fare chiarezza sull’accaduto il dentista è voluto intervenire spiegando il problema dei denti della showgirl: “Francesca Cipriani è venuta da me con delle aspettative troppo grandi, io ho completato il mio lavoro come avrei dovuto fare anche se lei avrebbe voluto qualcosa in più, così è andata da un collega che ha scelto di assecondare le sue richieste esagerate. Adesso il suo sorriso è bello per la televisione, ma non è adatto per la vita normale e per quello che i denti devono fare, mangiare. Il rischio di caduta di una faccetta è esponenziale anche se pronunci la lettera s, non solo se mangi cibi troppo duri come le noci”.

Francesca Cipriani si fa male prendendo a pugni porta Gf Vip 2021/ "Dove sei amore... ve la butto giù"

Francesca Cipriani il sorriso più bello della casa secondo Emanuele Puzzilli

Emanuele Puzzilli ha specificato la funzione delle famose faccette perse da Francesca Cipriani nel Tiramisù dicendo: “Sono delle cover che hanno lo scopo di proteggere il dente e vengono applicate in maniera permanente impedendo al dente di macchiarsi, sono lavori permanenti che durano 30 anni, non possono durare 5 giorni”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti durante le Chicche di Gossip, Emanuele Puzzilli ha risposto alla domanda su quale sia il sorriso più bello all’interno della casa e anche quello più brutto: “Manuel è un mio paziente, ma al di là di questo a mio avviso ha il sorriso più bello di sempre insieme ad Alex Belli perché sorridono con gli occhi. Non ci sono sorrisi brutti all’interno della casa, quello di Giucas Casella si vede però essere figlio di un’impostazione più storica rispetto alla mia. Lulù invece ha il problema di aver esagerato con le labbra e i suoi denti adesso non si riescono a vedere più. Raffaella Fico ha un piccolo deficit che potrebbe migliorare, ma nulla di grave”.

ALESSANDRO ROSSI, FIDANZATO FRANCESCA CIPRIANI/ "Non fate porcate", ma lei..

© RIPRODUZIONE RISERVATA