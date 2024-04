Francesca Cipriani e i ritocchini: cosa si è rifatta?/ Primo intervento al seno: “Avevo una malformazione e…”

Francesca Cipriani e i ritocchini: il primo intervento per una malformazione al seno

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata de La volta buona su Rai 1. A raccontarsi nel suo salotto quest’oggi ci sarà anche Francesca Cipriani. La celebre showgirl ha una ricca carriera televisiva alle spalle e, nel privato, è felicemente sposata con il marito Alessandro Rossi. Ma l’ex gieffina ha spesso fatto parlare di sé anche per il suo ricorso alla chirurgia estetica, che non ha mai tenuto nascosto e che ha spesso raccontato in molteplici occasioni.

Il primo intervento è stato di carattere ricostruttivo ed ha riguardato il seno, come da lei raccontato in un’intervista a Storie di donne al bivio: “Avevo una malformazione al seno e questo mi ha portato a soffrire tantissimo in adolescenza, mi avevano diagnosticato una sindrome di Poland… Il primo intervento che ho affrontato al seno è stato di ricostruzione, non solo estetico per renderlo più grande ma per dargli una forma perché non era un seno”.

Francesca Cipriani e la chirurgia estetica: “Avevo fatto il lato b ma…“

Francesca Cipriani, che ha raccontato di aver subito bullismo nel corso dell’adolescenza per via del suo aspetto fisico, ha così aperto la strada ad una serie di ritocchini estetici. Se il primo è stato reso necessario dalla malformazione al seno, quelli successivi ha ammesso che sono frutto di un gusto puramente estetico: “Il primo è stato di ricostruzione, poi sono sincera, mi sono fatta prendere la mano…“.

Ma, oltre a quello al seno, quali sono gli altri ritocchini di Francesca Cipriani? Sempre nel corso dell’intervista a Monica Setta a Storie di donne al bivio, la soubrette aveva rivelato di aver voluto rifarsi il lato B, ma l’operazione le procurò non pochi problemi: “Avevo fatto il lato b ma poi ho avuto tanti problemi, ho messo le protesi e poi le ho dovute togliere, me l’avevano fatto male. Ho passato veramente i guai…”.

