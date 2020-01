Francesca Cipriani/ Maurizio Costanzo:”positivamente sorpreso dalla sua saggezza”

Francesca Cipriani è sempre più vincente nel suo ruolo di spalla ne La Pupa e il Secchione e viceversa. La sua nota simpatia l’ha resa spesso un’icona per il pubblico italiano e la showgirl è riuscita a confermare la sua popolarità anche in questa nuova occasione. Non sono solo i telespettatori però a gradire la sua presenza nel programma, ma anche Maurizio Costanzo. Nella sua rubrica su Nuovo, il giornalista infatti ha voluto dire la sua sulla maggiorata: “Resto positivamente sorpreso dalla saggezza di Francesca Cipriani. La showgirl sta mostrando più intelligenza di tante sue colleghe”. Parole più che positive che, dette da Costanzo, assumono una certa importanza. “Il suo atto di consapevolezza dovrebbe insegnare a tante donne dello showbiz, risultando alla fine molto noiose”, aggiunge ancora il giornalista. Intanto Francesca si concede sole, mare e cocktail in quel di Miami Beach in Florida. Lo scatto, che vede le sue forme scoppiare all’interno di un top striminzito e con lingerie di pizzo in bella mostra, hanno subito scaldato i social. “Quando non vuoi arrenderti al freddo di Milano”, scrive nel suo post. Clicca qui per guardare la foto di Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani, la prova Baywatch e quei commenti fuori luogo

Francesca Cipriani ha fatto di nuovo la sua prova di coraggio: si è ‘buttata’ nella piscina de La pupa e il Secchione e viceversa e come al solito è rimasta arenata vicino al bordo. “Quando c’è qualcuno da annegare pensiamo a te, vuoi tu e le boe…”, ha detto il conduttore alludendo alle forme della showgirl. La prova Baywatch è proseguita con il salvataggio del bagnino Christian Fregoni, che ha mostrato ai concorrenti come aiutare una persona a non annegare con recupero in acqua, massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. “Marcello, Marcello, come here”, ha detto la Cipriani chiamando il bagnino. “Ahia, sono morbide eh. Ho sentito tac, penso che mi abbia rotto una protesi”, ha detto invece quando Fregoni le ha fatto il massaggio cardiaco. Purtroppo la parentesi dedicata alla Cipriani è durata troppo poco ma è stato divertente vederla fingere l’annegamento mentre era immersa in pochi centimetri d’acqua. Cosa succederà invece questa sera? Clicca qui per guardare il video di Francesca Cipriani.

Aiutate Francesca Cipriani

Quando non vuoi arrenderti al freddo di Milano





