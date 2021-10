Francesca Cipriani/ “Prima del GF VIP, il mio fidanzato Alessandro Rossi mi ha regalato…”

Francesca Cipriani è senza dubbio tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza scenica è innegabile e in ogni puntata il presentatore Alfonso Signorini tenta di catalizzare l’attenzione su di lei e sulle sue reazioni. Nell’appuntamento di lunedì scorso, il conduttore le ha mostrato un commento poco carino scritto sui social network da Tina Cipollari, che ha suscitato nella ragazza tanta meraviglia, anche se Cipriani si è detta assolutamente certa del fatto che non si tratti minimamente di affermazioni scritte di proprio pugno dall’opinionista di Uomini e Donne, in quanto ha sempre dimostrato grande stima nei suoi confronti.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ "Megafono al GF? Volevano ammazzarmi"

Dopo la puntata andata in onda, poi, la concorrente si è lasciata andare a momenti di sconforto e tristezza, ripensando ai momenti vissuti con il suo fidanzato, Alessandro Rossi, e alla paura di perderlo. Parrebbe che prima dell’ingresso nella casa il ragazzo abbia avuto modo di conoscere un’altra inquilina della Casa del GF Vip, Soleil Sorge, e la ragazza ne sia rimasta turbata (ma lui ha negato tutto ai microfoni di Rtl 102.5 News).

Signorini "Tina Cipollari è posseduta, scoop al GF VIP!"/ Francesca Cipriani "Spinta contro di me"

FRANCESCA CIPRIANI: “PRIMA DEL GF VIP ALESSANDRO MI HA REGALATO I FUOCHI D’ARTIFICIO”

Durante un momento di relax in giardino, Francesca Cipriani ha parlato con Raffaella Fico del viaggio che vorrebbe fare con il fidanzato Alessandro: lei ha in mente di andare alle Maldive, non appena si concluderà l’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. A quel punto, Miriana Trevisan e Carmen Russo hanno domandato a Francesca di raccontare come abbia conosciuto il suo attuale fidanzato e lei ha spiegato di averlo incontrato durante una cena in compagnia di amici: “Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa”.

Francesca Cipriani sviene al GF VIP a causa del fidanzato Alessandro Rossi/ Ecco cos'è successo

“Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo”, ha aggiunto Cipriani, specificando che il loro rapporto è nato molto lentamente proprio a causa della sua ritrosia. Sebbene Alessandro la conoscesse come personaggio televisivo, il ragazzo si è innamorato di lei soprattutto conoscendola lontano dai riflettori: “Prima di venire qua mi ha regalato dei fuochi d’artificio stupendi, non lo aveva mai fatto nessuno”, ha raccontato la gieffina.

FRANCESCA CIPRIANI, ESEMPIO DI TRASPARENZA AL GRANDE FRATELLO VIP

Francesca Cipriani ha affermato di ritenersi una ragazza sincera e vera e niente e nessuno è in grado di mettere in dubbio le sue convinzioni. La sua concentrazione è tutta sulla sua storia d’amore e sul desiderio che si trasformi in qualcosa di duraturo. Dopo la puntata di lunedì, Cipriani ha quindi rivelato tutte le sue sensazioni e i dettagli del suo amore e il pubblico è letteralmente innamorato della ragazza, talvolta schernita sui social network per le sue espressioni o per le sue reazioni euforiche, ma comunque molto amata dagli italiani.

Senza di lei, la Casa del Grande Fratello Vip non sarebbe la stessa e perderebbe sicuramente in termini di brio, esuberanza e spontaneità. Sì, perché da Francesca Cipriani ci si aspetta di tutto: lei è capace come pochi di creare momenti di assoluto divertimento e nel contempo di timore, proprio perché non riesce a trattenere lacrime ed emozioni forti. Non utilizza nessun filtro, è solare, spontanea, sincera, prorompente e all’interno della Casa si è già fatta benvolere da tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA