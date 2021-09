Raffaella Fico/ Troppo persa nell’amore per Piero Neri per pensare al Grande Fratello Vip? La nomination…

Raffaella Fico all’interno della casa ha suscitato più volte alcune polemiche, sia da parte del pubblico da casa che dalle Grandi Sorelle, Rossella e Adriana Rota, che hanno notato come la showgirl prima del suo ingresso in casa avesse dichiarato di essere single, le opinioniste hanno commentato: “Sarà un operaio questo qui? Ma la signorina quando è entrata non aveva detto che era single?” a questa domanda Raffaella Fico ha provato a rispondere, ma non ha saputo bene cosa dire. La showgirl ha sempre un atteggiamento freddo e distaccato con gli altri inquilini e appare sempre persa nei suoi pensieri destinati tutti al suo attuale fidanzato Piero Neri. A dimostrazione di questo si ha un’episodio accaduto qualche giorno fa quando Alfonso Signorini le ha mostrato il video di un aereo volato al di sopra della casa con uno striscione su cui c’era scritto: “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”. Dopo questa visione Raffaella, visibilmente commossa, ha commentato “Ci conosciamo da 1 mese e mezzo è un grande amore”.

Lo striscione però non è stata l’unica sorpresa che Piero ha voluto fare alla sua bella Raffaella, infatti durante la puntata Signorini ha comunicato alla showgirl di recarsi nel suo camerino in cui c’erano 100 rose rosse destinate proprio a lei, dopo questa notizia Raffaella non è riuscita a trattenersi dall’emozione: “Piero ti amo anch’io”, mentre le Grandi Sorelle non hanno perso l’occasione di commentare: “Eccolo l’operaio che si può permettere 100 rose”.

L’atteggiamento di Raffaella Fico distaccato dalle vicende casalinghe non ha convinto molto il pubblico da casa che la considera come una presenza evanescente. La Fico ha già giocato le sue carte per attirare il pubblico soprattutto quando ha parlato della sua storia con Mario Balotelli e delle problematiche che ha dovuto affrontare per far ottenere alla figlia i diritti che le spettano. Anche il pubblico da casa vede in Raffaella Fico un’ arrampicatrice sociale sempre alla ricerca dell’uomo ricco, nonostante lei abbia più volte dichiarato di essersi innamorata di Piero prima di sapere che mestiere facesse.

Per assicurare una lunga permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 a Raffaella Fico il pubblico si aspetta una showgirl più sincera e partecipativa alle attività casalinghe piuttosto che passare le sue giornate seduta sul divano in disparte a fumare.

L’atteggiamento solitario di Raffaella Fico potrebbe portarla al televoto, a meno che il Grande Fratello non riesca ad escogitare qualche escamotage per far resuscitare la sua personalità.



