Francesca Cipriani “Ragazzi c’è l’espulsione immediata!”/ Scoppia il caos al GF VIP ma…

Francesca Cipriani “Ragazzi c’è l’espulsione immediata! È la prima regola da non infrangere”

Una serata all’insegna di urla e pianti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 da parte di tutti i concorrenti, a causa di un incidente che ha visto come protagonista, ancora una volta, la relazione tra Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro. Francesca in preda ad un attacco di panico ha deciso di varcare la porta rossa infrangendo la prima grande regola del Grande Fratello: uscire dalla casa. Dietro di lei le altre concorrenti della casa l’hanno rincorsa per cercare di farle cambiare idea e così quasi tutti i concorrenti della Casa sono a rischio eliminazione, tranne Giucas Casella.

Alessia Marcuzzi "Ho paura per Giucas Casella"/ "Francesca Cipriani è da sempre la…"

Tra le urla e la disperazione dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico commenta il gesto che tutti hanno appena compiuto: “Ragazzi c’è l’espulsione immediata! È la prima regola da non infrangere”, mentre altri concorrenti ipotizzano che avendo infranto la regola in tanti è probabile che non ci sia alcuna eliminazione ma al massimo una punizione come una settimana di digiuno, così Sophie Codegoni commenta: “Se non mangio per una settimana a causa vostra mi inca**o”.

Francesca Cipriani: "Ho rotto una costola a Giucas Casella"/ All'Isola dei Famosi...

La reazione di Giucas Casella la provvedimento in arrivo, ma alla fine…

Mentre gli animi si scaldano all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella preoccupato cerca di capire cosa sta succedendo intorno a lui tutti i concorrenti scoppiano in una grossa risata e dicono all’illusionista che si tratta di uno scherzo. Così Giucas si rilassa e urla a Francesca: “Disgraziata!! Mi hai fatto preoccupare!”. Dopo che tutti gli animi si sono calmati a seguito dello scherzo Francesca Cipriani ha commentato: “Sembrava vero, io ci stavo credendo davvero ed ero dentro allo scherzo. Brave attrici tutte”.

Intimo di Francesca Cipriani sul furgone del fidanzato/ "Me l'ha rubato, non è l'unico anche degli operai.."

Tutto il piano è partito da Sophie Codegoni che ha voleva fare uno scherzo ad uno dei concorrenti e grazie all’arrivo di Aldo Montano hanno deciso di fare uno scherzo a Giucas Casella: non appena l’uomo esce a fumare una sigaretta tutti i concorrenti si nascondono nel magazzino, una volta rientrato in casa, grazie alla complicità di Manuel l’illusionista non trova più nessuno dei suoi coinquilini e inizia a preoccuparsi, fino ad arrivare al momento clou dello scherzo in cui l’illusionista viene accusato dagli altri concorrenti di non essere stato accanto a Francesca, sua amica, in un momento così difficile per lei. Con questo scherzo i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip dimostrano di avere una certa padronanza della recitazione, anche se ingannare Giucas Casella non è un compito così difficile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA