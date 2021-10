Francesca Cipriani, vestito troppo ‘aperto’/ Signorini “Basta far vedere le mutande!”

Fra i tanti protagonisti della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6, per la precisione la decima diretta da quando è iniziata la nuova stagione, anche l’esplosiva Francesca Cipriani.12 La super maggiorata abruzzese è stata redarguita dal padrone di casa, il conduttore Alfonso Signorini, perchè ritenuta troppo “piccante”.

Il tutto è accaduto verso il finale di puntata, quando sono scattate come da tradizione le nomination per capire chi sarà costretto ad abbandonare la casa alla prossima tornata, nomination in cui viene messo il paletto di votare solo donne, in quanto fino ad oggi sono stati eliminati solo uomini (ieri è toccato ad Amedeo Goria). Quando è toccato a Francesca Cipriani, colpa un vestito un po’ troppo succinto e “aperto”, il direttore di Chi ha dovuto redarguire l’ex meteorina: «Bella mia se muovi così il vestito quando cammini ti si vedono le mutande».

FRANCESCA CIPRIANI REDARGUITA DA ALFONSO SIGNORINI: “MA HO LE MUTANDE!”

Peccato però che il messaggio non sia stata recepito dallo stessa Francia Cipriani, che ormai abituata a far finta di non sentire (gioca sempre abilmente fra il ci fa e il ci è), ha continuano come se non fosse accaduto nulla, e a quel punto Alfonso Signorini ha dovuto riprendere di nuovo la concorrente: «Francesca non c’è bisogno quando cammini di muovere appositamente il vestito per mostrare cosa hai sotto», ma la Cipriani ancora una volta ha continuato come se nulla fosse, invitando le coinquiline a restare in silenzio «Ragazze zitte non sento».

Signorini ci ha quindi riprovato per la terza volta «Cipriani mi pare che già metti tutto abbastanza in mostra – ha replicato il conduttore del reality show di Canale 5 – non c’è bisogno che ci mostri anche cosa tu hai sotto la gonna quando ti muovi». Finalmente la Cipriani ha ricevuto il messaggio, ribattendo: «Si ma ho le mutande sotto». Alfonso ha quindi concluso la querelle, disperato: «E ci mancherebbe».



