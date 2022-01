Francesca Cipriani vs Soleil “l’avrei squalificata dal GF Vip”/ “Delia sta recitando”

Sul conto di Delia Duran e Soleil Sorge si sono espressi proprio tutti, tra cui anche Francesca Cipriani, ex Vippona. Francesca ha avuto modo di condividere la spiatissima Casa di Cinecittà con l’influencer ma ha vissuto anche l’amicizia speciale tra Soleil e Alex Belli. Nel corso di una lunga intervista a SuperGuidaTv, Francesca ha detto la sua proprio sulla Sorge, ritenendola di fatto la persona che nel reality è stata effettivamente la più lontana da lei e dal suo modo di essere: “non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, per i quali avrei preso dei provvedimenti”, ha commentato.

Sarebbero tanti i momenti e le esternazioni da parte di Soleil che non sarebbero affatto piaciute a Francesca Cipriani: “Non mi è piaciuta quando ha dato delle “scimmie” a Samy e Ainett, quando ha detto che “che Sophie è tutta plastica”, quando ha detto che “Gianmaria è uno scarafaggio che non muore neanche con l’acido””. Secondo l’ex Vippona, la gieffina sa essere dolce e carina ma cambiare in un lampo atteggiamento: “È una persona che per me non può dare affidabilità, non mi piace, caratterialmente la trovo molto distante da me”, ha aggiunto.

Francesca Cipriani: cosa pensa di Soleil Sorge e Delia Duran

Secondo Francesca Cipriani, gli atteggiamenti di Soleil Sorge sarebbero da etichettare come bullismo. “Certi atteggiamenti non vanno assolutamente bene, non condivido il fatto che non ci sia stato alcun richiamo, capisco le intenzioni di quest’anno, e che vanno valutate le intuizioni, ma le intenzioni c’erano”, ha tuonato l’ex concorrente del GF Vip, criticando tra le righe anche la produzione del reality. “Io l’avrei squalificata. A lei non interessa se ferisce delle persone, fa parte del suo essere che è molto lontano dal mio”, ha ribadito.

Parlando di Delia Duran, Francesca ha spiegato che al suo posto non sarebbe entrata, avendo un carattere del tutto differente: “Alla fine lei è entrata lì per entrare nel mondo dello spettacolo, la vedo anche in difficoltà, si vede che recita e che è tutta una cosa costruita”, ha commentato, pur comprendendo le intenzioni da parte degli autori del reality. Infine, anche una stoccata a Federica Calemme, che l’ha definita più adatta ad un Grande Fratello Nip “perché non ha tutta questa carriera alle spalle”.



