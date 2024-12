Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani: l’amore nato ad una cena

Nel 2021, Francesca Cipriani ha trovato l’amore che cercava da tutta la vita. Ha infatti sposato Alessandro Rossi, l’uomo che nel 2022 le ha messo la fede al dito, sposandola e giurandole amore eterno. I due ora sognano un figlio: voglio infatti allargare la famiglia e mettere al mondo un bimbo o magari una bimba, una “mini Cipry”. Lui, infatti, già papà di un bambino, ora sogna una femminuccia. La coppia si è conosciuta ad una cena: come raccontato proprio da Alessandro, hanno passato tutta la serata a parlare virgola e da quel momento non si sono più lasciati.

Francesca Cipriani è particolarmente legata a suo marito che ha sposato solamente un anno dopo averlo conosciuto. Lei, cresciuta senza il papà, ha trovato in Alessandro una guida e un riferimento importante, tanto che nel 2022 sono arrivate le nozze. Alessandro, dal canto suo, ha sentito come bisogno di proteggere e difendere Francesca in ogni frangente, apprezzandone la sua fragilità ma anche le sue doti umane. Il ragazzo, infatti, ha più volte elogiato il suo modo di essere il modo in cui lei ha saputo inserirsi nella vita di un papà con un figlio senza essere mai invadente o spiacevole.

Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani: “Vogliamo un figlio”

Dopo essersi conosciuti a cena, Alessandro Rossi ha invitato Francesca Cipriani ad uscire e lei ha accettato solamente qualche giorno dopo. Tra loro è stato un colpo di fulmine che ha portato poi al matrimonio, appena un anno dopo. Dopo la proposta nella casa del Grande Fratello VIP, è arrivato il matrimonio, celebrato a dicembre 2022.

I due sognano ora di allargare la famiglia e stanno aspettando che questo avvenga: Francesca Cipriani vuole infatti diventare mamma e regalare un altro figlio al suo compagno, già papà di un bambino che lei ha accolto come se fosse sua mamma. Il marito di Francesca Cipriani è un punto fermo della sua vita: “Sempre insieme in ogni circostanza”, ha scritto lei in occasione del suo compleanno. Un amore saldo, dunque, che spera solo di essere a breve arricchito.

