Francesca Cipriani, chi è: il successo dopo il Grande Fratello

Il suo nome è noto ai più ma in pochi sanno come abbia fatto Francesca Cipriani a raggiungere il successo che ha avuto. La showgirl, nata nel 1984 a Popoli, in Abruzzo, è cresciuta a Sulmona e poi, dopo aver frequentato il liceo, ha esordito in tv come conduttrice del tg di “Onda TV”, emittente locale. Nel 2006 ha preso parte al Grande Fratello, ottenendo notorietà. È stata allora chiamata da Sky per condurre “show Television” e poi ancora ha partecipato ad una serie di film e fiction sulla Mediaset.

Nel 2009 è diventata inviata dal programma “Domenica Cinque” di Barbara D’Urso e l’anno successivo ha partecipato a “La pupa e il secchione”, vincendo il reality show. Negli anni seguenti sono arrivati programmi come “Colorado”, “Trasformat” e ancora “Mattino Cinque” e “Grande Fratello VIP”. Per quanto riguarda la filmografia, Francesca Cipriani ha recitato in “Finalmente a casa” con regia di Lazotti, e ancora nelle serie tv “Piloti”, “Fratelli Benvenuti” e “Medici miei”.

Francesca Cipriani: “A lungo vittima di bullismo”

Raccontandosi a “Belve”, Francesca Cipriani ha rivelato di essere stata vittima di bullismo durante la sua adolescenza: le cicatrici oggi sembrano coperte ma non saranno mai realmente rimarginate, come raccontato proprio dalla showgirl. “Ero adolescente e mi hanno fatto sentire una nullità. Dispetti su dispetti, è stato il periodo più brutto della mia vita” ha spiegato. Dopo aver subito atti di bullismo a lungo, la Cipriani si è gettata nella chirurgia estetica, tentando di coprire i suoi “difetti”. Francesca Cipriani non si è mai sentita abbastanza e per questo è spesso ricorsa ai “ritocchini” per essere accettata: in realtà, per sua stessa ammissione, tutti i suoi vuoti nascevano dalla mancanza di amore, che ha trovato nel marito, Alessandro Rossi, sposato poi due anni fa.