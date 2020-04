Francesca Cotugno/ Sfilata in intimo Ciao Darwin 8: sui social in dolce attesa

Pubblicità

Francesca Cotugno è la bellissima modella che, esattamente un anno fa, ha partecipato alla sfilata in intimo di Ciao Darwin 8 nella sfida Davide contro Golia. Bionda, fisico statuario, Francesca Cotugno ha sfidato per i Golia accanto a un’altra indimenticabile protagonista della scorsa stagione del programma di Paolo Bonolis, Martina Fusco, l’ex protagonista de la Pupa e il Secchione che in quel contesto si fece notare per la sua prontezza di spirito. Un’immagine postata in quel periodo sul profilo della Cotugno le ritrae assieme, l’una accanto all’altra, proprio nel bel mezzo della sfilata di Ciao Darwin. Da quel giorno, però, nella vita della bellissima Francesca sono successe tante cose e oggi, otre ad aver subito un completo cambio di look, passando dal biondo platino al castano, ha annunciato di essere in dolce attesa.

FRANCESCA COTUGNO, CHI È LA MODELLA DI CIAO DARWIN 8?

“Ogni tanto provo ad immaginare la faccia di nostro figlio/a guardandoci allo specchio”, scrive così Francesca Cotugno in uno scatto condiviso qualche mese fa per annunciare ai suoi numerosissimi follower la notizia della sua dolce attesa. Nell’immagine, l’ex modella di Ciao Darwin 8 si lascia immortalare accanto al suo compagno, un modello di nome Drew Gregory che lavora tra Milano, Parigi e New York. “2 heart beat in the same body only for you”, scriveva lei lo scorso aprile in occasione del suo compleanno. Tutti gli altri messaggi, invece, sono dedicati alla sua maternità, in merito alla quale, nelle ultime settimane, Fracesca Cotugno ha svelato qualche piccolo dettaglio in più. In un’immagine che la ritrae bellissima, con il suo pancione, scopriamo infatti che si tratta di una femminuccia e che, a quanto pare, si chiamerà Maria.

FRANCESCA COTUGNO IN DOLCE ATTESA

Come spesso accade in questi casi, anche Francesca Cotugno, nei primi mesi di gravidanza, ha manifestato quei piccoli timori molto comuni alla maggior parte delle future mamme. “Spaventa all’inizio, come ogni grande cambiamento… – scriveva la modella in una tenera immagine che la ritraeva mentre mostrava il suo pancino – ma te ne innamori ogni giorno di più”. Oggi, però, non vede l’ora di poter abbracciare la sua bambina, che a quanto pare, stando alle informazioni condivise sui suoi profili social ufficiali, potrebbe nascere tra pochi giorni. Qualche ora fa, infatti, la modella ha fatto sapere ai suoi follower di essere attualmente alla 37esima settimana e che il count down per la nascita della sua principessa è ufficialmente cominciato.

FRANCESCA COTUGNO A CIAO DARWIN 8, FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cotugno 92 (@francescacotugno_model) in data: 19 Apr 2019 alle ore 3:46 PDT





