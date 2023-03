Francesca Dugarte, l’ex Amici annuncia l’arrivo del secondo figlio/ “A settembre…”

Francesca Dugarte e Jonathan Jordan, la famiglia si allarga: in arrivo un fratellino per Alexander

I talent show non sono sempre garanzia di una carriera di successo, ma spesso rappresentano un importante trampolino di lancio per riconoscere la propria strada professionale. Tra i volti più rappresentativi di Amici di Maria De Filippi – storico talent targato Mediaset – i fan più longevi sicuramente ricorderanno Francesca Dugarte. La giovane ballerina ha avuto uno dei percorsi più apprezzati arrivando poi ad affermarsi come una delle danzatrici più ambite nel panorama internazionale.

Francesca Dugarte, dopo il percorso ad Amici di Maria De Filippi, si è trasferita negli Stati Uniti d’America dove grazie alla Washington Ballet ha raggiunto le vette più alte della sua carriera da ballerina. Proprio negli States ha coronato anche il suo sogno d’amore; dal 2019 la giovane è sposata con Jonathan Jordan, con il quale ha anche avuto uno splendido figlio di nome Alexander Michael. L’amore tra i due viaggia senza intoppi e il desiderio di allargare la famiglia sembra essere a buon punto. Francesca Dugarte ha infatti di recente annunciato una lieta notizia ai suoi followers: la ballerina è in dolce attesa ed è dunque in arrivo un fratellino per il piccolo Alexander.

Francesca Dugarte, l’annuncio euforico su Instagram dopo il dolore del passato

“Baby Jordan n.2 on the way. September 2023. Alexander is so excited to be a gir brother. We are thrilled!”. Questo il messaggio di Francesca Dugarte affidato ad Instagram, posto come didascalia ad una simpatica foto del suo tenero primogenito con indosso una maglia con scritto: “Big Bro”. Inequivocabile il messaggio: un altro maschietto sta per arrivare per allietare le giornate della ballerina e di suo marito Jonathan Jordan, oltre che del fratellino Alexander.

Francesca Dugarte ha parlato di trepidante eccitazione in vista della seconda gravidanza che dovrebbe dare alla luce il suo secondogenito per il mese di settembre. La gioia si evince anche dalla foto postata, una sorta di rivalsa e riscatto dopo dei momenti non proprio felici proprio nel perseguire l’obiettivo di allargare la famiglia. La ballerina aveva infatti raccontato come alcuni mesi fa, proprio nel tentativo di donare un fratellino o una sorellina ad Alexander, avesse dovuto fare i conti con la tragica esperienza della perdita di un bambino. Francesca Dugarte e suo marito hanno però perseverato a dispetto del grande dolore, riuscendo finalmente a coronare la bellezza di una seconda gravidanza.

